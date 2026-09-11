"James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado son ejemplo de carreras brillantes y liderazgo"

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios continúa generando reacciones en el fútbol colombiano. Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali, destacó el impacto que pueden tener ambos futbolistas en la Liga BetPlay II-2026.

El entrenador venezolano se refirió a los dos referentes después del empate 1-1 entre Deportivo Cali y Millonarios, disputado el jueves 10 de septiembre en El Campín, por la quinta fecha del rentado local.

El conjunto 'azucarero' se fue adelante en el marcador al minuto 39', gracias al gol de Johan Martínez. Millonarios reaccionó en la segunda parte y encontró la igualdad al minuto 60', por intermedio de Francisco Chaverra.

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Después del encuentro, Dudamel fue consultado por la llegada de James y Cuadrado al fútbol colombiano y no dudó en destacar la importancia de contar nuevamente con jugadores de semejante trayectoria en el torneo.



"Me parece que van a ayudar muchísimo a la Liga; los focos internacionales van a estar más direccionados hacia acá", afirmó el entrenador.

Dudamel consideró que el fútbol colombiano ya cuenta con suficiente talento para despertar interés fuera del país, pero señaló que la presencia de figuras como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado puede aumentar todavía más esa atención.

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"Si ya por la calidad de los futbolistas colombianos se mira mucho el fútbol nacional, ahora mucho más", agregó.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Getty Images - IA.

El técnico del Deportivo Cali también aprovechó para defender el regreso de futbolistas con carreras destacadas y resaltó las cualidades que, desde su perspectiva, representan James y Cuadrado.

"Soy defensor de todos aquellos jugadores de carreras brillantes, de profesionalismo, de liderazgo ejemplar, llámese James, Cuadrado, y todos aquellos que merezcan el respeto y nuestras consideraciones", expresó.

Finalmente, Dudamel les dio la bienvenida a los dos experimentados futbolistas y aseguró que sus incorporaciones pueden elevar el nivel del campeonato colombiano.

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"Así que bienvenidos y claro que le va a dar mucha más calidad al torneo", concluyó.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado afrontan ahora nuevos capítulos de sus respectivas carreras en Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente, dos incorporaciones que han generado gran expectativa entre los aficionados del fútbol colombiano.