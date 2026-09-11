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"James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado son ejemplo de carreras brillantes y liderazgo"

Después de que anunciaran a James Rodríguez y 'el Panita' en Nacional y Millonarios, respectivamente, varios protagonistas del fútbol colombiano se han pronunciado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de sept, 2026
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James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, referentes de la Selección Colombia en los últimos años
James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, referentes de la Selección Colombia en los últimos años
AFP

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios continúa generando reacciones en el fútbol colombiano. Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Cali, destacó el impacto que pueden tener ambos futbolistas en la Liga BetPlay II-2026.

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El entrenador venezolano se refirió a los dos referentes después del empate 1-1 entre Deportivo Cali y Millonarios, disputado el jueves 10 de septiembre en El Campín, por la quinta fecha del rentado local.

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El conjunto 'azucarero' se fue adelante en el marcador al minuto 39', gracias al gol de Johan Martínez. Millonarios reaccionó en la segunda parte y encontró la igualdad al minuto 60', por intermedio de Francisco Chaverra.

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Después del encuentro, Dudamel fue consultado por la llegada de James y Cuadrado al fútbol colombiano y no dudó en destacar la importancia de contar nuevamente con jugadores de semejante trayectoria en el torneo.

"Me parece que van a ayudar muchísimo a la Liga; los focos internacionales van a estar más direccionados hacia acá", afirmó el entrenador.

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Dudamel consideró que el fútbol colombiano ya cuenta con suficiente talento para despertar interés fuera del país, pero señaló que la presencia de figuras como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado puede aumentar todavía más esa atención.

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"Si ya por la calidad de los futbolistas colombianos se mira mucho el fútbol nacional, ahora mucho más", agregó.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.
James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.
Getty Images - IA.

El técnico del Deportivo Cali también aprovechó para defender el regreso de futbolistas con carreras destacadas y resaltó las cualidades que, desde su perspectiva, representan James y Cuadrado.

"Soy defensor de todos aquellos jugadores de carreras brillantes, de profesionalismo, de liderazgo ejemplar, llámese James, Cuadrado, y todos aquellos que merezcan el respeto y nuestras consideraciones", expresó.

Finalmente, Dudamel les dio la bienvenida a los dos experimentados futbolistas y aseguró que sus incorporaciones pueden elevar el nivel del campeonato colombiano.

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"Así que bienvenidos y claro que le va a dar mucha más calidad al torneo", concluyó.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado afrontan ahora nuevos capítulos de sus respectivas carreras en Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente, dos incorporaciones que han generado gran expectativa entre los aficionados del fútbol colombiano.

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