Dayro Moreno reaccionó al fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional; así se pronunció

El anuncio de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional no pasó desapercibido en el fútbol colombiano. Una de las primeras figuras en reaccionar a la llegada del mediocampista fue Dayro Moreno, delantero y capitán de Once Caldas, quien le dio la bienvenida al '10' con un mensaje en sus redes sociales.

"Pronto nos vemos, mi parcerito. ¡Bienvenido, James!", escribió Dayro Moreno, en una respuesta en la publicación del 'verdolaga', donde anunciaron el fichaje del cucuteño.

Las palabras del atacante despertaron rápidamente la atención de los aficionados, pues dejaron abierta la posibilidad de un próximo encuentro entre dos de los futbolistas colombianos más reconocidos de los últimos años. Y es que, justamente, en la última fecha del 'todos contra todos', se enfrentan Nacional y Once Caldas.

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James Rodríguez regresa así al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional, luego de una carrera internacional que lo llevó por clubes como Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United.



El mediocampista, además, tendrá la oportunidad de disputar la Liga BetPlay y de enfrentarse a varios de los referentes del campeonato colombiano. Entre ellos estará precisamente Dayro Moreno, uno de los máximos goleadores históricos del fútbol nacional.

El atacante tolimense, que continúa defendiendo los colores de Once Caldas, ha protagonizado durante los últimos años una particular lucha por los registros goleadores del fútbol colombiano y se mantiene como una de las grandes figuras de la Liga BetPlay.

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James, por su parte, inicia una nueva etapa en su carrera, ahora con la camiseta de Atlético Nacional, en un regreso que genera enorme expectativa entre los seguidores del fútbol colombiano. Recordemos que en el país 'cafetero', solo había vestido la camiseta de Envigado.