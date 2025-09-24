Jarlan Barrera, a centímetros de hacer gol olímpico en Medellín vs. Santa Fe: el palo se lo negó

Este miércoles, Independiente Medellín y Santa Fe se vieron las caras de nuevo luego de esa vibrante final en el primer semestre, en un partido que tuvo varias opciones de gol, entre ellas una de Jarlan Barrera que por poco termina en gol olímpico.

A los 24 minutos, Brayan León quedó de frente al arco, sacó un derechazo, pero el arquero Weimar Asprilla se lució con una gran atajada. Acto seguido, Barrera cobró el tiro de esquina con pierna zurda, dándole una rosca 'letal' a la pelota que termino estrellándose entre el travesaño y el poste.

Vea el video de Jarlan Barrera:

¡TREMENDA ATAJADA DE WEIMAR ASPRILLA ANTE BRAYAN LEÓN! Posteriormente el palo le niega el gol olímpico a Jarlan Barrera. #LACOPAxWIN 🔴🔵🏆🦁🔴 pic.twitter.com/yaQ1F5mZpz — Win Sports (@WinSportsTV) September 24, 2025