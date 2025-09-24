Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Multicampeón con Santa Fe estalló por la inminente salida de Jorge Bava: "El que no quiera estar..."

Multicampeón con Santa Fe estalló por la inminente salida de Jorge Bava: "El que no quiera estar..."

Independiente Santa Fe visita este miércoles a Independiente Medellín en lo que apunta a ser el último juego de Jorge Bava como DT 'cardenal'. Un histórico de club no aguantó y se pronunció.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Jorge Bava, entrenador de Independiente Santa Fe.
Jorge Bava, entrenador de Independiente Santa Fe.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad