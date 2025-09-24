Multicampeón con Santa Fe estalló por la inminente salida de Jorge Bava: "El que no quiera estar..."

En Independiente Santa Fe las últimas horas han estado plagadas de rumores, versiones y noticias que apuntan a la salida del director técnico Jorge Bava. Desde Paraguay aseguran que ya tiene todo acordado para ser anunciado en Cerro Porteño y en nuestro país apuntan que el encuentro de este miércoles contra Independiente Medellín será el último como estratega 'cardenal'. En medio de todo ese ambiente, un multicampeón con el conjunto bogotano estalló en redes sociales y dio su opinión.

Se trata de Agustín Julio, quien destacó en la institución 'albirroja' como arquero, entrenador y directivo. "El que no quiera estar... no hace falta!!!", fue el corto, pero contundente mensaje del cartagenero que salió del equipo en 2023.

El que no quiera estar... no hace falta!!! — Agustín Julio Castro (@AgustinJulioC) September 24, 2025

De esta manera, Julio dejó en claro que el equipo está por encima de cualquier nombre y por eso la salida de Bava no debería echar abajo todo lo que consiguieron en este 2025, en especial, el título de la Liga BetPlay I-2025.

Cabe recordar, que, Agustín fue arquero de Santa Fe en cuatro periodos: 1995-1999, 2001, 2003-2004 y 2008-2011. En ese tiempo levantó el trofeo de la Copa Colombia 2009 siendo figura en los penaltis contra Deportivo Pasto en la final. Tras su retiro, fue designado como gerente deportivo, pero hasta tuvo rol de entrenador en el equipo femenino, logrando el título en 2017.



Agustín Julio brilló hasta como directivo

Durante su etapa como gerente deportivo de Independiente Santa Fe, el equipo disputó un total de 685 partidos entre Liga, Copa, torneos internacionales y otros certámenes. De esos encuentros, logró 293 victorias, 211 empates y 181 derrotas, con un rendimiento general del 53,04 %. En la Liga, Santa Fe jugó 497 partidos, con un balance de 207 triunfos, 156 igualdades y 134 caídas, lo que refleja una estabilidad competitiva en el ámbito local. En Copa sumó 84 partidos, con 42 victorias y un rendimiento aceptable del 50 %. A nivel internacional, acumuló 96 encuentros, con 38 triunfos y 30 derrotas, destacándose en varios torneos continentales. Aunque en algunos años el porcentaje fue inferior al 50 %, como en 2020 y 2023, en general el club mantuvo un promedio competitivo.

En títulos no se quedó corto, ya que fue parte de la época dorada de Santa Fe, consiguiendo ocho títulos: dos ligas, tres Superligas, la Copa Sudamericana 2015 y la Copa Suruga Bank 2016.