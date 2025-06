Javier Gandolfi: "Se hablan muchas cosas, que jugadores se juntaron para pedir mi salida"

Atlético Nacional cerró los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025 con victoria, la vencer en la ciudad de Manizales 1-2 al Once Caldas. Los dirigidos por Javier Gandolfiterminaron con ocho puntos en el grupo B, y luego de compromiso, el director técnico argentino dio sus conceptos del juego y habló de su futuro en el 'verdolaga'. Se refirió a todos los rumores que circulan; de los jugadores que se habrían reunido para pedir su salida del club verde paisa.

¿Qué dijo Javier Gandolfi de su futuro en Atlético Nacional?

"Cuando me tocó firmar un contrato, firmé un contrato por dos años, lo dije la conferencia pasada y en esta primera etapa teníamos dos objetivos. El primero, y más importante, el grupo de Libertadores, el segundo, que el equipo para mí era una obligación estar entre los ocho y tener la posibilidad de llegar a una final, la cuarta consecutiva, conseguimos uno y no conseguimos otro. Seguramente la Libertadores es un objetivo que es importantísimo por el club, la gente, y este también era importante, no lo puede poner arriba y abajo", precisó el timonel.

Y ahondó en su respuesta, ya que le consultaron el por qué consideraba él que debía seguir en su puesto como DT.

Javier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

"¿Me preguntás por qué tengo que seguir? Primero porque tengo un contrato firmado, creo que de la manera que me lo preguntás, tendríamos que cambiar los contratos, entonces, cada técnico que venga a firmar un contrato, que si no gana, se tiene que ir y sería un cambio cada cuatro meses. Tener equilibrio equilibrio y eje cada vez que hablamos o escuchamos porque se escuchan muchas cosas. Yo trato de no leer y escuchar cuando gano, imagínate cuando pierdo. Sigo pensando que podríamos tener un mejor cuadrangular, no lo tuvimos, pero confío en los jugadores; se hablan muchas cosas, que jugadores se juntaron para pedir mi salida, y te lo aseguro por mis hijos, que estuve con esos jugadores reunidos y con la dirigencia antes de viajar para ver cómo seguimos. Hay que estar tranquilo, trabajar y estar siempre en equilibrio", precisó.

Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

- Lo que la victoria sobre Once Caldas

"Antes del partido hablaba de motivación, era un partido complejo desde la motivación porque este equipo está acostumbrado a jugar y siempre por algo, sabiendo obviamente que estos tres puntos sirven para lo que viene. Pensando en lo inmediato es un cuadrangular que nos costó, por eso llegamos a la última fecha sin posibilidades, pero hoy (jueves) teníamos que mostrar esa integridad y respeto a la profesión y creo que dimos un paso importante, el equipo otra vez mostró carácter, valentía, como muchas veces hablamos, tirándose de cabeza. Seguimos procesando el no tener la posibilidad de disputar una nueva final, pero hay cosas positivas y terminar ganando es un punto importante".

- El balance en los cuadrangulares

"La realidad es que preparamos un partido donde, creo que sale casi a la perfección, hay que felicitar a los chicos, es la realidad. Sabíamos que el rival estando en su casa tenía que salir que buscar un poco más a lo que fue el juego de ida, pero en gran pate del partido lo dominados y fuimos superior al rival, y hoy terminamos con muchos chicos del club, es un crecimiento para ellos y la institución, que se están haciendo bien las cosas. El jugador que se pone la camiseta y aprovecha la oportunidad seguramente va a tener más minutos, y a mi entender, la mayoría de los chicos estuvieron a la altura y eso es importante. Hay puntos para analizar, hay cero excusas, el responsable cuando no se dan los resultados es el técnico, soy yo. Para mí arranca mañana preparar el siguiente semestre".