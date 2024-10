Así motivaba Pedro Sarmiento en sus inicios a Jhon Córdoba, hombre de Selección Colombia

Jhon Córdoba es uno de los tantos pupilos que tuvo el director técnico Pedro Sarmiento, quien en su faceta como entrenador también tuvo la oportunidad de sacar varios talentos del fútbol colombiano.

Por eso, y tras la muerte del antioqueño, el miércoles 30 de octubre de 2024, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el delantero chocoano, quien se mostró agradecido al hablar del estratega.

“El profe fue el que me dio la oportunidad de jugar mi primer partido como profesional, me ascendió de las divisiones inferiores, y fue la persona que me enseñó muchas cosas antes de salir de Envigado. Estuve dos años con él, me dio toda la confianza posible para que yo me quedara por el puesto y saliera a triunfar”, dijo de entrada Jhon Córdoba.

Luego, el delantero del Krasnodar, de Rusia, y de la Selección Colombia, recordó las palabras de Pedro Sarmiento cuando le dio la oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional.

“La primera vez que me puso a debutar me dijo que tenía todas las condiciones de triunfar, que las aprovechara, que todo dependía de mí. Siempre hablábamos con mis papás, que él me daba un consejo que la plata estaba en el banco pero tenía que sacarla, y que la única manera era trabajando fuerte y haciéndolo bien”, contó Jhon Córdoba.

Pedro Sarmiento, en sus tiempos en Cúcuta Deportivo. COLPRENSA

Acá más declaraciones de Jhon Córdoba sobre Pedro Sarmiento:

*El cambio de posición en ataque

“Yo antes de que me subiera, yo era más desequilibrante, me tiraba a la banda, el fue el que me puso como 9 fijo, me enseñó a aguantar el balón, nos quedábamos 30 minutos más y me decía que ahí me haría fuerte, y entre el y el profe Cadavid que me enseñó muchísimo”.

*Los mensajes con Pedro Sarmiento

“Siempre me felicitaba o sino me mandaba saludos con mi papá, ellos si eran mas cercanos, hablaban mas seguido, con la Copa América me mando un mensaje muy bonito, siempre teníamos contacto, el tema de las canchas sintéticas e iba al pueblo”.

*La conversación por la buena Copa América de Jhon Córdoba

“Me dijo que estaba orgulloso que lo que estaba pasando, que me lo merecía y que disfrutara, que pasaba una sola vez y aprovechara al máximo”.

*Una anécdota con Pedro Sarmiento

“Me acuerdo también que una vez estábamos jugando y me dice “si marcas un gol te regalo unos guayos”. Marqué dos y me regaló dos pares. Al profe siempre le tendré agradecimiento, me dio la posibilidad de empezar mi carrera profesional, ante todas las adversidades me respaldó y confió en mí”.