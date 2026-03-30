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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jonathan Risueño responde por polémica con Alfredo Morelos; “lo que hablen otros, ni me afecta”

Jonathan Risueño responde por polémica con Alfredo Morelos; “lo que hablen otros, ni me afecta”

El técnico del Pasto, Jonathan Risueño, se pronunció luego de la controversia por una acción en la que se quejó de una supuesta agresión de Alfredo Morelos, de Nacional.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Jonathan Risueño y Alfredo Morelos
Jonathan Risueño y Alfredo Morelos - Fotos:
Pasto y Colprensa

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