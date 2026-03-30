Jonathan Risueño responde por polémica con Alfredo Morelos; “lo que hablen otros, ni me afecta”

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Luego de la derrota 1-2 del Pasto a manos de Atlético Nacional en la noche de domingo en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, se viene hablando también de la polémica entre Jonathan Risueño y Alfredo Morelos, por una acción en la que fueron protagonistas los dos. Esto, con el delantero en el borde de la cancha y el DT en cercanías a su banquillo.
Aunque el jugador de los 'verdolagas' no le dio más trascendencia al tema, este lunes el entrenador español decidió referirse y salir al paso de las críticas que están recibiendo por su forma de actuar.
"Yo veo una agresión y una coz (golpe), dentro de mi área técnica. Antes de la agresión, salgo a dar una indicación a un jugador mío llegando a la línea del campo sin salir, pero eso es antes. Quítense la bufanda algunos periodistas, que me dan risa", aseguró de entrada el técnico español en su cuenta de 'X'.
Seguido a eso, y frente a las declaraciones de Alfredo Morelos en las que mencionó que "esto es fútbol, si se lo quieren tomar personal, allá ellos"; el profesor Risueño se mostró tranquilo y hasta se unió a lo dicho por el delantero. "Por otra parte, como dijo Morelos al terminar y al cual respeto mucho y es un gran jugador, ojalá tenerlo en mi equipo; fútbol es fútbol y las cosas quedan en el campo. Competir siempre al máximo es fútbol. Lo que hablen los “otros”, ni me afecta", explicó.
Sobre la agresión, decidió puntualizar en que "no tiene porque impactarte plenamente, una agresión es el gesto de intentar golpear o impactar a alguien. Aunque le des y no sea plenamente. Y un roce también puede doler o molestar", y para terminar envió un mensaje a los seguidores del cuadro nariñense, agradeciéndole "a mis jugadores por el esfuerzo de ayer, a la afición y a la ciudad de Pasto por el apoyo. Gran partido, nos faltó el resultado; pero orgulloso de todos. Seguiremos trabajando para hacerlos felices. Vamos Pasto carajo".
Yo veo una agresión y una coz. Dentro de mi área técnica. Antes de la agresión salgo a dar una indicación a un jugador mío llegando a la línea del campo sin salir, pero eso es antes.— Jonathan Risueño (@jonathanrisu) March 30, 2026
Quítense la bufanda algunos periodistas q me dan risa. pic.twitter.com/JWJfozokZO
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