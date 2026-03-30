Jonathan Risueño responde por polémica con Alfredo Morelos; “lo que hablen otros, ni me afecta”

Luego de la derrota 1-2 del Pasto a manos de Atlético Nacional en la noche de domingo en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, se viene hablando también de la polémica entre Jonathan Risueño y Alfredo Morelos, por una acción en la que fueron protagonistas los dos. Esto, con el delantero en el borde de la cancha y el DT en cercanías a su banquillo.

Aunque el jugador de los 'verdolagas' no le dio más trascendencia al tema, este lunes el entrenador español decidió referirse y salir al paso de las críticas que están recibiendo por su forma de actuar.



Jonathan Risueño responde por polémica en Pasto 1-2 Nacional

"Yo veo una agresión y una coz (golpe), dentro de mi área técnica. Antes de la agresión, salgo a dar una indicación a un jugador mío llegando a la línea del campo sin salir, pero eso es antes. Quítense la bufanda algunos periodistas, que me dan risa", aseguró de entrada el técnico español en su cuenta de 'X'.

Seguido a eso, y frente a las declaraciones de Alfredo Morelos en las que mencionó que "esto es fútbol, si se lo quieren tomar personal, allá ellos"; el profesor Risueño se mostró tranquilo y hasta se unió a lo dicho por el delantero. "Por otra parte, como dijo Morelos al terminar y al cual respeto mucho y es un gran jugador, ojalá tenerlo en mi equipo; fútbol es fútbol y las cosas quedan en el campo. Competir siempre al máximo es fútbol. Lo que hablen los “otros”, ni me afecta", explicó.

Cruce entre Alfredo Morelos y Jonathan Risueño, por duelo de la Liga BetPlay. Foto: Pantallazo de X.

Sobre la agresión, decidió puntualizar en que "no tiene porque impactarte plenamente, una agresión es el gesto de intentar golpear o impactar a alguien. Aunque le des y no sea plenamente. Y un roce también puede doler o molestar", y para terminar envió un mensaje a los seguidores del cuadro nariñense, agradeciéndole "a mis jugadores por el esfuerzo de ayer, a la afición y a la ciudad de Pasto por el apoyo. Gran partido, nos faltó el resultado; pero orgulloso de todos. Seguiremos trabajando para hacerlos felices. Vamos Pasto carajo".



Yo veo una agresión y una coz. Dentro de mi área técnica. Antes de la agresión salgo a dar una indicación a un jugador mío llegando a la línea del campo sin salir, pero eso es antes.

Quítense la bufanda algunos periodistas q me dan risa. pic.twitter.com/JWJfozokZO — Jonathan Risueño (@jonathanrisu) March 30, 2026