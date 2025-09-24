Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jorge Bava, a despedirse por la puerta grande con Santa Fe; ¿se irá siendo 'verdugo' de Medellín?

Jorge Bava, a despedirse por la puerta grande con Santa Fe; ¿se irá siendo 'verdugo' de Medellín?

El estratega uruguayo ya tendría definitiva decisión sobre su futuro, que este mismo miércoles se daría a conocer de manera oficial. Esto, en el marco del duelo entre 'cardenales' y 'poderosos'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Jorge Bava DT de Santa Fe que ya habría firmado con Cerro Porteño de Paraguay.jpg
Jorge Bava ya habría firmado con Cerro Porteño, afirma prensa en Paraguay.
Foto: @SantaFe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad