Jorge Bava, a despedirse por la puerta grande con Santa Fe; ¿se irá siendo 'verdugo' de Medellín?

Este miércoles 24 de septiembre, Independiente Santa Fe visitará a Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay 2025.

No obstante, este juego, más allá del 'tinte' especial que tendrá por el reencuentro de ambos equipos tras el reciente enfrentamiento en la gran final del fútbol colombiano; ahora también tiene otro factor que le da un valor agregado al encuentro y es toda la 'novela' que se ha generado entorno a lo que será el futuro del estratega uruguayo.

Y es que, durante las últimas horas, todo ha sido una completa 'papa caliente' en el entorno del conjunto capitalino; esto, debido a las informaciones que se filtraron desde Paraguay, donde aseguraron que Jorge Bava ya tenía todo acordado con Cerro Porteño para convertirse en nuevo entrenador del cuadro 'ciclón'.

Evidentemente, Santa Fe tuvo varios pronunciamientos, posterior a este suceso, negando todas estas informaciones. Es más, el presidente Eduardo Méndez reunió a los medios para otorgar una conferencia, en la que se refirió a varios detalles, enfatizando en que el estratega uruguayo tenía la intención de quedarse en el equipo capitalino.

Seguido a esto, el directivo del 'león' aceleró esfuerzos en pro de renovarle al 'charrúa', quien termina contrato en diciembre de este 2025. No obstante, al parecer, más allá de ser solo un acercamiento por parte del 'ciclón', Jorge Bava sí había adelantado negociaciones con los paraguayos, hasta el punto de darles su palabra para dirigir el último juego con Santa Fe y arribar a tierras 'guaraníes'.

Esto fue tomando fuerza con el pasar de las horas y, en la previa del duelo entre Independiente Medellín y Santa Fe, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Gol Caracol pudo corroborar que, pese a los esfuerzos de la directiva 'cardenal', el uruguayo ya había dado el sí a Cerro Porteño y no continuará siendo más entrenador del actual campeón del fútbol colombiano.

Evidentemente, esto le da un 'tinte' aún más especial al enfrentamiento contra el 'poderoso', no solo porque es el de su despedida con los capitalinos; sino que también porque justamente fue al equipo paisa al que le ganó la final de la Liga BetPlay, en el primer semestre.