LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano  / "Jorge Bava dirige a Santa Fe en Copa Colombia y viaja a Paraguay para unirse a Cerro Porteño"

“Jorge Bava dirige a Santa Fe en Copa Colombia y viaja a Paraguay para unirse a Cerro Porteño”

La versión corresponde al periodista argentino Juan José Buscalia, que entregó la información a modo de anticipo sobre lo que podría ocurrir con el entrenador.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de sept, 2025
Jorge Bava, entrenador de Santa Fe que estaría cerca de a Cerro Porteño.jpg
Jorge Bava ya tendría todo acordado con Cerro Porteño
Foto: @SantaFe.

