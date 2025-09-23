“Jorge Bava dirige a Santa Fe en Copa Colombia y viaja a Paraguay para unirse a Cerro Porteño”

La polémica tiene que ver con la propuesta que Cerro Porteño de Paraguay le hizo al uruguayo Jorge Bava, actual entrenador de Independiente Santa Fe, para que se una a esa institución de inmediato.

En consecuencia, Eduardo Méndez, presidente del conjunto ‘cardenal’, manifestó en rueda de prensa que si el timonel se quiere ir, le abrirá las puertas, para lo cual se debe pagar la cláusula del contrato y así oficializar la desvinculación.

Frente a ello, lo único que quedó claro fue que Bava dirigiría al ‘Expreso’ el miércoles 24 de septiembre contra Independiente Medellín en la capital antioqueña por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

En ese sentido, el dirigente agregó que las cifras ofrecidas por el conjunto ‘guaraní’ son “difíciles de alcanzar” y que todo depende del estratega, ya que el equipo bogotano contemplaba la permanencia del técnico.

Con este panorama, en el que parece haber más dudas que certezas, el periodista Juan José Buscalia adelantó que la llegada de Bava a Cerro Porteño es un hecho.



“Jorge Bava llegará Cerro Porteño”

El comentarista argentino se pronunció en la tarde del martes 23 de septiembre en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, en donde dijo haber tenido contacto con una fuente autorizada que le había manifestado cómo sería la finalización de la relación entre el DT y el cuadro albirrojo.

“La cláusula de salida será efectiva después del partido del miércoles (24 de septiembre) en Medellín. El jueves, Bava llegará con 3 integrantes más de su cuerpo técnico a Asunción, Paraguay, para unirse a Cerro Porteño… Dirige el miércoles y viaja el jueves”, reveló Buscalia.

Y aunque el reportero argentino filtró que la cláusula de salida es de 200.000 dólares (768 millones de pesos colombianos), el propio Méndez desmintió la cifra en ese mismo medio radial asegurando que en realidad el monto equivale a 2 meses de sueldo de Bava, pero no dio el monto.