Cifras del tema Jorge Bava y la jugosa oferta de Cerro Porteño; Santa Fe con los ojos abiertos

Toda una novela se ha armado entre la noche del lunes y la mañana del martes con un protagonista: el técnico Jorge Bava, quien podría marcharse de Santa Fe con rumbo a Cerro Porteño, de Paraguay. Y es que más allá de que el presidente Eduardo Méndez salió a conceder unas declaraciones a la prensa capitalina; en la prensa internacional siguen mencionando al entrenador uruguayo y hasta se han filtrado cifras de lo que costaría la cláusula de rescisión para que se dé su salida.

En ese orden de ideas, el periodista César Luis Merlo, experto en temas de fichajes, dejó a primera hora del día un mensaje en su 'X' en el que detalló el valor que pondría sobre la mesa Cerro para cumplir con su cometido de llevarse a Bava. "El uruguayo se marcha de Santa Fe mediante la ejecución de su cláusula de salida (cerca de U$ 200.000) y firmará contrato hasta diciembre de 2026".

Méndez aseguró en el contacto con los periodistas que el giro de esa cláusula, cuyo valor no reveló, era el único camino que veía para abrir la puerta al DT vigente campeón del fútbol colombiano.

En medio de todo esto, en 'Gol Caracol' contactamos fuentes que conocen los términos de la oferta del 'ciclón' del balompié guaraní y a decir verdad es tentadora para el profesional extranjero y exarquero.

"Lo que le ofrecen al 'profe' Bava desde Paraguay no lo pueden pagar sino un par de equipos en Colombia. Son arriba de 70 mil dólares al mes y un año de contrato. Creemos que a eso no le puede llegar, ni siquiera arrimarse Santa Fe", contó un allegado a la operación.

De esa forma, en las próximas horas se vendrán definiciones y se dirá punto final al respecto. En ese aspecto, en un comunicado de prensa del lunes en la tarde, el cuadro 'cardenal' aseguró que aún no se había dado la renovación de contrato con el extranjero y que todo estaba supeditado a los resultados deportivos de la Liga II.

Por lo pronto, la nómina de jugadores de Santa Fe se desplazará en la tarde a territorio antioqueño, donde se enfrentará este miércoles 24 de septiembre a Independiente Medellín, en la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.