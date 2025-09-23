Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Más de la novela de Jorge Bava, Santa Fe y Cerro Porteño; en Paraguay filtraron nuevos datos

Más de la novela de Jorge Bava, Santa Fe y Cerro Porteño; en Paraguay filtraron nuevos datos

Luego de que se pronunciaran desde el 'león', en territorio paraguayo no se quedaron quietos y surgió otra noticia con relación al director técnico, Jorge Bava.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Comparta en:
Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, es pretendido por Cerro Porteño
Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, es pretendido por Cerro Porteño
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad