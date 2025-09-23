Más de la novela de Jorge Bava, Santa Fe y Cerro Porteño; en Paraguay filtraron nuevos datos

La carrera como entrenador de Jorge Bava empezó en 2021, dirigiendo a Liverpool de Uruguay. Allí, consiguió cinco títulos en tres años: Torneo Apertura, Supercopa Uruguaya, Torneo Intermedio, Torneo Clausura y Campeonato Uruguayo. Posteriormente, estuvo en el Club León, de México, donde no le fue bien, ya que obtuvo un rendimiento del 38% y fue despedido.

Sin embargo, las puertas se le volvieron a abrir y la nueva oportunidad le llegó desde Colombia. Independiente Santa Fe lo presentó en marzo de 2025 y, rápidamente, obtuvo sus frutos. Gritó 'campeón' de la Liga BetPlay I-2025, tras derrotar a Medellín en la final, en condición de visitante. De esa manera, aseguró un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Ahora, en el segundo semestre de la Liga del fútbol colombiano, el 'león' marcha en el noveno puesto, con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas. Además, su diferencia de gol es +1, luego de marcar 12 y recibir 11. Por el momento, no está clasificando a cuadrangulares, pero está cerca del exclusivo grupo de los ocho, pero surgió una novela.

Desde Paraguay sonó con fuerza como nuevo entrenador de Cerro Porteño, hasta el punto que Santa Fe se pronunció a través de un comunicado y también una rueda de prensa, donde habló su presidente, Eduardo Méndez. Allí, expresaron que Jorge Bava aún tiene contrato con el cuadro 'cardenal' y, de hecho, dirigirá en Copa BetPlay, el miércoles 24 de septiembre.

Al conocerse esa información, el periodista, Luis Enrique Pérez, habló en el programa 'Deporte Total', en Paraguay, y dio una noticia de última hora, en la que la historia cambió. "Se cayó la 'bomba'. La junta directiva de Cerro Porteño le acaba de informar a Jorge Achucarro, director técnico interino, que sigue hasta nuevo aviso", afirmó de entrada el comunicador.

"Este club se maneja así, dentro de una tremenda improvisación. Ahora, bien por Achucarro porque merece una oportunidad en el fútbol paraguayo y que muestre su potencial. Además, queremos que se crea más en el paraguayo, estamos cansados de los extranjeros. Bien por él, pero este es el mal manejo de esta institución", añadió en su intervención al respecto.

Y es que el tema de Jorge Bava, Independiente Santa Fe y Cerro Porteño no tiene pinta de que finalizará pronto. "Si no es verdad, renuncio porque estoy cansado de los extranjeros que le quitan un lugar a la gente de mi país. Sigue hasta nuevo aviso, le dijeron a última hora. Por el manejo que le dan, es imposible que Cerro Porteño sea campeón de América", sentenció.