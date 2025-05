Jorge Bava y la expulsión de dos jugadores de Santa Fe por pelearse: “Me sorprendí”

Santa Fe consiguió un importante triunfo 2-0 sobre Deportivo Cali, este sábado en el Valle del Cauca, en la penúltima fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-I, algo que dejó clasificado al equipo dirigido por Jorge Bava.

Pero además de hablar de las virtudes de su equipo y de ya estar en la siguiente fase del campeonato, al técnico uruguayo le preguntaron por la pelea de dos de sus jugadores dentro de la cancha, que los llevó a ser expulsados.

Tras el segundo gol de Santa Fe, Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera tuvieron una discusión en el terreno de juego mientras sus compañeros celebraban, algo que quedó registrado en las cámaras de la transmisión y algo de lo que se percató también el árbitro central, Carlos Ortega.

Entre una encarada de ambos, una cachetada de uno, empujones y manoteos, así se vivió el tensionante momento entre los dos jugadores ‘cardenales’.

Jorge Bava y la pelea de dos jugadores de Santa Fe

“Para tener un juicio debo tener información, no la tengo, me sorprendí cuando en el festejo quedamos con dos jugadores menos y no sabía cuánto mas iba a adicionar y tácticamente solo pensaba en estar bien parados”, confesó el estratega ‘charrúa’, quien mencionó que aún no ha hablado con los protagonistas.

Eso sí, Jorge Bava dejó claro que luego comentará que sucederá con ambos, y si habrá algún correctivo desde el club bogotano.

“Cuando tenga información hablaré pero no tengo nada. Si hay que hablar o tomar una decisión que sea con cabeza fría”, cerró el tema el uruguayo en rueda de prensa.

En otro tema relevante de la conferencia en territorio vallecaucano, se habló de la ausencia del argentino Emmanuel Olivera, quien estaba convocado pero al final no hizo parte del partido, ni siquiera en el banquillo de suplentes. El encargado fue su compañero Iván Scarpeta, quien de hecho marcó uno de los goles del encuentro y lo celebró mostrando la camiseta del 'Turro'.

"La ausencia del compañero es porque un familiar falleció, él viajó aquí y cuando aterrizamos en Cali le tocó devolverse a Bogotá y tomar el primer vuelo hacia Argentina. Aprovechamos para mandarle mucha fuerza desde acá", comentó el defensor sobre el duro momento que vive Olivera.