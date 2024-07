Jorge da Silva: "La derrota con Nacional nos pegó duro, pero ahora nos fortaleceremos"

Tras el encuentro por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2024-II, Jorge da Silva, técnico del América de Cali, analizó el encuentro que finalizó en una goleada 4-0 de su equipo contra el Envigado.

En primera instancia, se mostró contento con el rendimiento. "Estoy muy conforme con lo que los jugadores vienen realizando en los partidos. Recibimos un golpe duro el otro día porque se nos escaparon tres puntos que merecíamos ganar (derrota 2-1 contra Nacional en la fecha 2), o al menos no perder, por lo que habíamos hecho en la cancha. Pero esto es fútbol, y nos tocó perder. Hoy había que levantarse, era un partido de local, tres puntos importantes, y teníamos que compensar los tres puntos que perdimos en Medellín", aseguró en primera instancia.

"Jugamos por momentos muy bien y estamos conformes, sabiendo que tenemos que mejorar. Por suerte, los muchachos han captado bien la idea. Hay buenos jugadores, un plantel muy bueno. Tenemos que seguir y trabajar porque la idea es clasificar con la mayor cantidad de puntos posibles", agregó a su análisis.

Tras ello, aseguró que, pese a que el equipo muestra condiciones, faltan cosas que mejorar. "Hay cosas para corregir. Aunque el partido estaba bastante complicado, Envigado nos generó varias oportunidades, sobre todo al final, y les pedí a los defensores mucha concentración porque ni siquiera en los amistosos pudimos mantener el arco en cero. Hoy lo más importante era ganar, pero también mantener el arco en cero", declaró.

América de Cali le ganó 4-0 a Envigado con el gol 100 de Adrián Ramos Foto: AFP

Más declaraciones de Jorge da Silva

Respecto al partido contra Atlético Nacional...

"Lo de Nacional es un tema aparte, fue una pelota quieta, una distracción, porque Nacional no había generado opciones claras de juego. Tenemos que mejorar en el pressing. Este es un equipo prácticamente nuevo, hace dos meses llegamos y tuvimos que cambiar todo un proceso que había sido malo porque no se habían logrado los resultados. Tratamos de revertirlo y ponerlo en positivo, pero sin jugadores no se puede hacer nada. Ahora conformamos un grupo espectacular, con enormes ganas. El que juega y el que está afuera siempre alienta, y esperamos que los resultados sigan llegando".

¿Qué cambió para el partido contra Envigado, respecto al encuentro con Nacional?

"Hay una idea clara. Hoy cambiamos la formación en la mitad de la cancha, pasamos a jugar con un mediapunta. Tenemos una base muy pareja, se lo digo a los muchachos. Hay dos o tres opciones que pueden hacerlo todos de muy buena manera. El equipo se va a ir consolidando cada vez más con las ganas y los resultados".

¿Le gustó el periodo de transferencias del equipo?

"Habíamos pedido jugadores de banda, entendemos que por ahí que podemos abrir los partidos, y tenemos la suerte de contar con varios jugadores en esa posición que son muy buenos. Tenemos que aprovechar las virtudes, y la definición es por dentro, pero aprovechamos todo esto al máximo".

¿Cómo ve al grupo anímicamente?

El grupo está muy fuerte anímicamente a pesar de la derrota del otro día, que nos golpeó mucho por el trámite del partido. A veces uno ve que el rival lo superó y uno lo asimila, pero hicimos un partido bárbaro, acallamos el Atanasio y en dos minutos se nos fue todo. Pero ahí vi al grupo fuerte, y este resultado nos fortalecerá más. Hay que seguir en esta liga mejorando, y esto fortalece. Esperamos el próximo fin de semana hacer otro gran partido.

Sobre el rendimiento de Éder Álvarez Balanta en sus primeros partidos con América de Cali

"Éder mostró que estaba muy bien, es un gran jugador, pero todos están bien. Nos han dejado contentos, y dependiendo del partido y el rival, vamos a estar modificando. Cualquiera que juegue nos dará resultados".