Jorge 'Polilla' da Silva: "Lo más importante es la victoria, más contra el campeón"

Tras haberse llevado los tres puntos, luego de vencer 1-2 a Atlético Bucaramanga en juego por la fecha 6 de la Liga BetPlay, Jorge 'Polilla' da Silva analizó el encuentro, mostrándose conforme con lo hecho por su plantel, además de la victoria.

En primera instancia, quiso centrarse en el resultado, asegurando que toma más importancia debido a que ganarle al actual campeón de Colombia, en condición de visitante, no es para cualquier equipo. "Lo más importante es la victoria. Este es uno de esos resultados que marcan a los equipos, especialmente porque enfrentamos a un gran rival, el campeón del fútbol colombiano. El equipo está muy bien armado y consolidado, y sabíamos que teníamos que hacer un muy buen partido para lograr algo positivo aquí en Bucaramanga. La verdad es que los muchachos hicieron un partido extraordinario desde todo punto de vista", manifestó.

Tras ello, se mostró contento por la resiliencia de su equipo. "Lo más importante es que nunca renunciamos a lo que queremos y a lo que proponemos. Además, mantuvimos una disciplina ejemplar al buscar la pelota y cuidar los espacios. Controlamos muy bien a Bucaramanga, sabiendo cuáles eran sus armas y siendo conscientes de que también era un equipo muy difícil para generarle oportunidades de gol porque se cierran muy bien. Sin embargo, nosotros también contamos con grandes jugadores que saben qué hacer en los momentos cruciales y resolvieron de manera correcta. Nos llevamos una victoria muy importante", declaro 'Polilla'.

"Este triunfo es crucial porque venimos con un calendario complicado: hace 15 días que no competíamos y ahora estaremos otros 20 días sin jugar. Si no hubiéramos obtenido un buen resultado hoy, hubiera sido muy difícil enfrentar este período sin partidos. Ahora toca seguir trabajando como lo hemos venido haciendo desde el inicio. Debemos mantener una gran actitud, ser muy serios a la hora de trabajar y no permitirnos aflojar", agregó a su explicación.

Más declaraciones de Jorge 'Polilla' da Silva

¿Cuál fue la principal diferencia entre ambos equipos?

"La diferencia no estuvo en lo físico. El partido fue muy parejo porque ambos equipos salieron a buscar la victoria. Nos tocó defender, algo que habíamos hablado qué necesitábamos mejorar, y lo hicimos muy bien. También defendimos muy bien las pelotas paradas, que eran una de las armas importantes del Bucaramanga. En ese aspecto, habíamos tenido problemas antes y habíamos recibido muchos goles en situaciones de balón parado, pero hoy lo trabajamos muy bien".

¿Qué fue lo más importante del América para llevarse la victoria?

"Creo que nuestro mérito está primero en remontar un resultado adverso contra un equipo muy fuerte y nunca renunciar a lo que queremos. Buscamos mover el balón y tratar de usar las bandas, donde pensamos que podíamos hacer más daño. Los goles llegaron porque tenemos jugadores de jerarquía que en cualquier momento pueden desequilibrar cualquier juego. Esto nos hace crecer como equipo porque estos son los partidos que marcan los campeonatos".

¿Cuál fue su impresión del Bucaramanga?

"Hemos visto mucho a Bucaramanga desde que comenzamos a trabajar. Se estaban disputando las finales del primer torneo del año aquí, y tuvimos la oportunidad de analizar mucho a Bucaramanga. Estos 15 días sin competencia también nos sirvieron para trabajar en algunos aspectos importantes para desarrollar el partido. Sabíamos cuáles eran sus virtudes y tratamos de minimizarlas, creo que lo hicimos muy bien por momentos".

¿Lo sorprendió el planteamiento de Rafael Dudamel?

"No creo que me haya sorprendido Rafa Dudamel. Respetamos mucho a todos los rivales, y el fútbol colombiano es muy parejo, con resultados inesperados en cada fecha. Sabemos que lo que más nos preocupa es nuestro equipo, que estemos bien, concentrados y con actitud. Sigo creyendo que, al terminar este año, tendremos un muy buen plantel, con gente que quiere mucho al club y que quiere ganar. Eso es espectacular".