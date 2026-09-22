Juan Fernando Quintero salió lesionado en Medellín vs. Jaguares; prendió las alarmas en el Atanasio

Medellín recibió este martes a Jaguares en el Atanasio Girardot, en compromiso que cerró la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Pero en medio de la contienda, el 'poderoso' sufrió una dura baja, la de Juan Fernando Quintero.
El talentoso no pudo continuar en el partido frente a los 'felinos del Sinú' debido a molestias físicas. Quintero Paniagua sintió un leve dolor en el muslo de su pierna izquierda cuando el cronómetro marcaba el minuto 38. El propio jugador pidió el cambio y en su lugar ingresó Yony González.
Al salir, 'Juanfer' se quitó la cinta de capitán y arrojó un pedazo de venda al suelo con evidente frustración.
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Vea acá el momento en el que se lesionó Juan Fernando Quintero en Medellín vs. Jaguares:
🚨 ¡MALAS NOTICIAS PARA EL ‘PODEROSO’! Juan Fernando Quintero presenta molestias y no puede continuar en el terreno de juego. El mediocampista tuvo que abandonar el partido ante Jaguares.— Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2026
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