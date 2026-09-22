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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Juan Fernando Quintero salió lesionado en Medellín vs. Jaguares; prendió las alarmas en el Atanasio

Juan Fernando Quintero salió lesionado en Medellín vs. Jaguares; prendió las alarmas en el Atanasio

El talentoso no pudo continuar en el partido de la Liga BetPlay II-2026 debido a molestias físicas. El propio Juan Fernando Quintero pidió el cambio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Juan Fernando Quintero, volante del Medellín.
Juan Fernando Quintero, volante del Medellín.
Foto: Colprensa

Medellín recibió este martes a Jaguares en el Atanasio Girardot, en compromiso que cerró la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Pero en medio de la contienda, el 'poderoso' sufrió una dura baja, la de Juan Fernando Quintero.

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El talentoso no pudo continuar en el partido frente a los 'felinos del Sinú' debido a molestias físicas. Quintero Paniagua sintió un leve dolor en el muslo de su pierna izquierda cuando el cronómetro marcaba el minuto 38. El propio jugador pidió el cambio y en su lugar ingresó Yony González.

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Vea acá el momento en el que se lesionó Juan Fernando Quintero en Medellín vs. Jaguares:

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