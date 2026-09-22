¿Qué pasó con Rodrigo Contreras, a horas de Nacional vs. Millonarios?; hay parte oficial

Millonarios jugará este jueves frente a Atlético Nacional, en la primera prueba de fuego para los de Alberto Gamero en la Liga Betplay 2026. Y en medio de la preparación del equipo y de la definición del grupo de viajeros para la ciudad de Medellín, hace algunos minutos se entregaron novedades de hombres clave como el goleador Rodrigo Contreras, quien salió reemplazado en el primer tiempo contra Boyacá Chicó.

El argentino se vio afligido y golpeado en el momento que sintió la molestia muscular, haciendo preveer algo de consideración.

"Los jugadores Rodrigo Contreras y Mateo García fueron sometidos a imágenes diagnósticas. Tras la valoración médica, se confirmó que Rodrigo Contreras presenta una lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que Mateo García presenta una lesión muscular del gastro óleo derecho. Ambos jugadores ya iniciaron su proceso de recuperación y su incapacidad estará determinada de acuerdo con su evolución", se leyó en una nota oficial publicada en las redes de los 'embajadores'.

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De esa manera, Contreras y el volante García fueron confirmados como bajas para el cara a cara contra los 'verdolagas'.



Pero eso no fue todo. El tradicional cuadro bogotano agregó que "Carlos Darwin Quintero también continúa con su proceso de recuperación tras presentar una lesión muscular y permanece bajo manejo del departamento médico del club".

¿Cómo va la recuperación de Jhomier Guerrero?

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"Por su parte, Jhomier Guerrero continúa con su proceso de rehabilitación, dentro de los parámetros esperados para la lesión presentada durante el Clásico Capitalino", se indicó más adelante.

La recuperación de varios jugadores clave en Millonarios

Pese a la ausencia obligada de Contreras, García y Quintero, en el mismo boletín se informó que otros jugadores que estuvieron ausentes por precaución contra los 'ajedrezados' ya están listos, en caso de que el profesor Gamero decida contar con ellos.

"Finalmente, Leonardo Castro, Samuel Martín, Jorge Arias y Leonai Souza ya se encuentran disponibles y entrenando con el equipo profesional", cerró la nota oficial.

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