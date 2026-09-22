No cesan los problemas en Pereira; se denuncian más incumplimientos al plantel de jugadores

No cesan los problemas en el Deportivo Pereira, siendo el motivo, los incumplimientos en los salarios a los jugadores del plantel. Esta fuerte denuncia la realizó en las últimas horas, de este martes 22 de septiembre, la Acolfutpro.

Y es que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales no para en sus esfuerzos por hacer cumplir los derechos que tienen los jugadores como trabajadores en los distintos clubes del balompié colombiano. De velar porque se le cumplan sus obligaciones a cabalidad.

Así las cosas, desde la Acolfutpro emitieron un nuevo comunicado presentando la realidad económica del elenco 'matecaña', que cada vez se agranda más. En esta oportunidad reveló el adeudamiento de salarios al plantel profesional, correspondientes al pasado mes de agosto.

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"Una vez más denunciamos los incumplimientos del Deportivo Pereira frente a sus obligaciones laborales con el plantel de futbolistas profesionales. Actualmente ese club, afiliado a la Dimayor, adeuda los salarios correspondientes al mes de agosto, sumado al impago de la liquidación laboral a varios futbolistas que ya finalizaron su contrato", se leyó en primera instancia en el informe divulgado en sus plataformas digitales.



Jugadores del Deportivo Pereira en un partido de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial del Pereira

A renglón seguido, desde la agremiación le volvieron a solicitar a la Superintendencia de Sociedades para que emita la declaración de liquidación judicial al Pereira, debido a los impago de salarios y liquidaciones, mismas que ya se habían acordado y preestablecido.

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"Ante esta situación insostenible, reiteramos nuestra solicitud a la Superintendencia de Sociedades para que emita la declaratoria de liquidación judicial. Al estar admitido desde enero en un Acuerdo de Reorganización (Ley 1116 de 2006), el impago de salarios y liquidaciones constituye un incumplimiento grave de sus «obligaciones post acuerdo»", añadieron.

Por último, la Acolfutpro sostuvo que el 'grande matecaña' es un equipo que vulnera constantemente los derechos laborales de los futbolistas.

"El Pereira es un club inviable que vulnera, abierta y sin pudor, los derechos laborales de los futbolistas profesionales, en una línea de comportamiento basada en la explotación y en el fraude a los principales protagonistas en la industria del FPC", terminaron por decir en el comunicado.

¿Cuándo juega el Deportivo Pereira en la Liga BetPlay II-2026?

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El calendario del fútbol indica que el siguiente reto del elenco que dirige Arturo Reyes será este sábado 26 de septiembre cuando reciban a Internacional de Bogotá, en cumplimiento de la fecha doce del presente campeonato.