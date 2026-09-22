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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia, a hacer historia en el Mundial femenino Sub-20; Corea del Norte, su rival rumbo a la final

Colombia, a hacer historia en el Mundial femenino Sub-20; Corea del Norte, su rival rumbo a la final

Las dirigidas por Carlos Paniagua quieren mejorar la mejor participación de 'la tricolor' en la historia de un Mundial femenino Sub-20, cuando fue cuarta en la edición del 2010.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2026
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La Selección Colombia celebra su clasificación a semifinales del Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia celebra su clasificación a semifinales del Mundial femenino Sub-20
FIFA

La Selección Colombia está a un paso de hacer historia. Después de superar a Nigeria en los cuartos de final, el equipo dirigido por Carlos Paniagua se instaló entre las cuatro mejores selecciones del Mundial femenino Sub-20 2026 y, ahora, tendrá un reto mayúsculo: enfrentar nuevamente a Corea del Norte, vigente campeona del mundo y equipo que ya derrotó a 'la tricolor' en la fase de grupos.

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El conjunto nacional buscará cobrarse revancha y dar un paso más hacia una final inédita para Colombia en esta categoría. Para ello, tendrá que superar a una selección que llega con campaña perfecta en el certamen y que, además, conoce muy bien el camino hacia las instancias decisivas. Y es que fue campeón en 2006, 2016 y 2024, y subcampeón en 2008.

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Colombia, por su parte, ha ido avanzando con autoridad. Tras terminar segunda de su grupo, eliminó a la anfritriona, Polonia, en octavos de final y a Nigeria en cuartos, ambos partidos con triunfos por 1-0. Ahora, en Łódź, tendrá la oportunidad de superar su mejor actuación histórica en un Mundial femenino Sub-20: cuarto puesto conseguido en Alemania 2010.

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Camino de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20

  • Costa Rica 1-3 Colombia (fecha 1 de fase de grupos)
  • Colombia 0-0 Portugal (fecha 2 de fase de grupos)
  • Colombia 0-3 Corea del Norte (fecha 3 de fase de grupos)
  • Polonia 0-1 Colombia (octavos de final)
  • Nigeria 0-1 Colombia (cuartos de final)

Camino de Corea del Norte en el Mundial femenino Sub-20

  • Corea del Norte 2-0 Portugal (fecha 1 de fase de grupos)
  • Corea del Norte 4-0 Costa Rica (fecha 2 de fase de grupos)
  • Colombia 0-3 Corea del Norte (fecha 3 de fase de grupos)
  • Corea del Norte 2-0 Japón (octavos de final)
  • Corea del Norte 2-0 Canadá (cuartos de final)
La Selección Colombia enfrenta a Corea del Norte por las semifinales del Mundial femenino Sub-20
La Selección Colombia enfrenta a Corea del Norte por las semifinales del Mundial femenino Sub-20
FIFA

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¿Cómo le ha ido a Colombia en los Mundiales femeninos Sub-20?

La primera vez que 'la tricolor' clasificó y participó en una cita orbital de esta categoría, fue en la edición del 2010, que se celebró en Alemania. En aquel entonces, fue segunda de su grupo, tras empatar 1-1 con Francia, perder 3-1 con las teutonas y derrotar 3-0 a Costa Rica. Ya en los cuartos de final, venció 2-0 a Suecia, pero, en semifinales, fue superada 0-1 por Nigeria. En el duelo por el tercer puesto, el combinado patrio perdió 1-0 con Corea del Sur, quedando cuarta.

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En las ediciones del 2012, 2014, 2016 y 2018, Colombia no estuvo, ya que no clasificó. Además, la que se iba a llevar a cabo en 2020, se canceló por la pandemia. Así las cosas, volvió a decir presente en 2022, cuando dijo adiós en cuartos de final. Allí, su camino fue: victoria 0-1 sobre Alemania, empate 0-0 con México e igualdad 2-2 frente a Nueva Zelanda, en fase de grupos; y, en 'cuartos', perdió 0-1 contra Brasil, poniendo punto final a su participación en dicho certamen.

Por último, siendo sede en 2024, también se despidió en cuartos de final. En la fase de grupos, la Selección Colombia no tuvo problema, ya que hizo puntaje perfecto, tras ganarle 2-0 a Australia, 1-0 a Camerún y 0-1 a México. En octavos de final, sacó adelante un duro compromiso frente a Corea del Sur, imponiéndose por 1-0. Por último, en los 'cuartos', igualó 2-2 frente a Países Bajos y, en penaltis, perdió 3-0, tras los fallos de Juana Ortegón, Katerine Osorio y Gabriela Rodríguez.

Yoreli Rincón celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 2010
Yoreli Rincón celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-20 2010
Getty Images

Mejores resultados de Corea del Norte en los Mundiales femeninos Sub-20

El conjunto asiático fue campeón en 2006, 2016 y 2024. Razón por la que es el equipo defensor y va a paso firme para mantener su corona. De igual manera, tiene un subcampeonato en Chile 2008. En sus otras participaciones, obtuvo un cuarto lugar en 2014, mientras que llegó hasta cuartos de final en 2010, 2012 y 2018.

¿A qué hora y dónde ver Corea del Norte vs. Colombia en el Mundial femenino Sub-20?

Partido: Corea del Norte vs. Colombia.
Fecha: miércoles 23 de septiembre de 2026.
Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana).
Estadio: Miejski de Łódź, Polonia.
Jornada: semifinal.
TV: señal principal de Caracol Televisión.
Online: portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

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