Estalló figura de Santa Fe; "nos falta darle al fútbol femenino el lugar, que nos den importancia"

Santa Fe y Deportivo Cali jugarán este miércoles 23 de septiembre la final de ida de la Liga Femenina 2026 de nuestro país, siendo 'leonas' y 'azucareras' los equipos que han dominado en los últimos años. No obstante, previo al puntapié inicial, hubo una gran polémica y todo por la imposibilidad de usar el estadio Nemesio Camacho El Campín para este juego.

Desde el conjunto rojo bogotano han mostrado su malestar, y una de sus figuras estalló con un fuerte mensaje en sus redes sociales. No dudó en afirmar que al fútbol femenino no le han dado el lugar que merece, pese a los éxitos logrados. Fue Daniela Garavito la que alzó la voz y no ocultó su molestia por no poder disputar la final de ida ante su gente; ahora, deberán trasladarse hasta Tunja.

"Hoy quería expresar algo que como jugadora y como mujer que ha trabajado durante años por el fútbol femenino, me genera mucha frustración y sobre todo molestia. Mañana (miércoles) vamos a disputar una final de la Liga Femenina, una de las instancias más importantes de nuestro fútbol, y no vamos a poder hacerlo en nuestra casa en El Campín, junto a nuestra gente. Teniendo que trasladar una final a otra ciudad por una situación que desde mi punto de vista demuestra una vez más lo mucho que todavía nos falta por darle al fútbol femenino el lugar y la importancia que merece", se leyó en el comunicado que compartió la talentosa futbolista de Santa Fe en la red de 'Instagram'

La formación de Santa Fe en el clásico contra Millonarios por la semifinal de la Liga Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

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Y es que debido al montaje de un concierto que tendrá la banda surcoreana de BTS, agendado para los días 2 y 3 de octubre, las 'leonas' no podrán jugar en El Campín esta definición. Garavito escribió que las mujeres también merecen escenarios y visibilidad en este tipo de definiciones.



"No se trata de estar en contra de los conciertos ni de otros eventos. Se trata de entender que detrás de una final hay meses de trabajo, sacrificio, sueños y miles de personas que siguen y apoyan este deporte. Las mujeres también merecemos escenarios, visibilidad, planificación y respeto para los momentos importantes de nuestra competencia", añadió la internacional con la Selección Colombia.

En otro de los apartados de su escrito, Garavito aseguró que Santa Fe lo dará todo en la cancha en busca de dar ese primer paso en pro de la cuarta estrella para la institución en la rama femenina.

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"Mañana (miércoles) independientemente de todo, este equipo va a salir a dejarlo todo. Vamos a representar esta camiseta, a Independiente Santa Fe y a toda nuestra hinchada de la mejor manera posible, como siempre. A quienes nos puedan acompañar en Tunja, los estaremos esperando. Gracias por hacer el esfuerzo de estar ahí y por demostrar que sin importar el estadio nunca estaremos solas", agregó.