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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Kevin Andrade: "Néstor Lorenzo nos da confianza y la oportunidad; ya depende de nosotros"

Kevin Andrade: "Néstor Lorenzo nos da confianza y la oportunidad; ya depende de nosotros"

El defensor central del Zenit fue una de las gratas sorpresas en la nómina de la Selección Colombia para la fecha FIFA que se avecina. Kevin Andrade está feliz por la citatoria.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Kevin Andrade, defensa de Zenit de San Petersburgo, convocado a la Selección Colombia.
Kevin Andrade, defensa de Zenit de San Petersburgo, convocado a la Selección Colombia.
Federación Colombiana de Fútbol

El nombre de Kevin Andrade fue uno de los que sorprendió en el listado de 26 futbolistas que entregó Néstor Lorenzo para los compromisos preparatorios que tendrá la Selección Colombia frente a México, Paraguay y Perú de los próximos 26 de septiembre, 2 y 6 de octubre, respectivamente.

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A sus 27 años, el defensor caleño, recibió su primer llamado a la absoluta, una oportunidad que se le dio en gran parte por su presente en la Liga Premier de Rusia con uno de los clubes más laureados de ese país, el Zenit de San Petersburgo.

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Andrade ha disputado un total de 258 minutos en lo que va de campaña con los 'celestes', ingresando habitualmente como pieza de recambio para asegurar la zona defensiva, actuando como segundo zaguero.

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El exAmérica de Cali se presenta a esta citación como una de esas opciones en la zona posterior y más tras la ausencia de Yerry Mina, como el posible acompañante de Jhon Lucumí y quien es titular inamovible.

Precisamente, Kevin Andrade entregó sus sensaciones de lo que han sido estos días vestidos con los colores patrios, de cómo lo recibieron los compañeros en el plantel y de esas primeras palabras que le otorgó Lorenzo cuando pudo charlar con el entrenador de la 'amarilla'. El futbolista caleño sostuvo que el estratega argentino le dio una calurosa acogida, y que ya depende de su esfuerzo, para mantenerse en las próximas convocatorias de la Selección Colombia.

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"Con el profesor, Lorenzo (Néstor), hemos hablado y nos brinda la oportunidad a todos. Para poder continuar depende de nosotros. Siempre nos recibe de buena manera e intenta darnos su mano y consejo, dándonos indicaciones para hacerlo de la mejor forma. Es una gran persona y excelente entrenador, nos ha dado una buena bienvenida", sostuvo el defensor del Zenit a los micrófonos de Gol Caracol, previo al entrenamiento de este martes del combinado 'cafetero' en tierras norteamericanas.

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Así las cosas, el deportista espera ganarse un lugar en uno de los duelos de fogueos que están por venir, y por supuesto, en el futuro cercano volver a integrar el seleccionado nacional.

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