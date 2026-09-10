La Selección Colombia tuvo este jueves 10 de septiembre su segunda salida en el Mundial Femenino Sub-20, certamen de la FIFA que se disputa en Polonia. El cuadro 'cafetero' se enfrentó a su similar de Portugal en el césped de juego del Estadio Miejski LKS Lodz, en partido que correspondió a la jornada número dos del grupo E.

Las dirigidas por Carlos Paniagua salieron con el claro objetivo de instalarse en los octavos de final de la cita orbital juvenil, meta que quedó muy cercana. Este ítem es muy importante, antes de medirse a las favoritas de la zona y vigentes campeonas del torneo: República Popular Democrática de Corea. El encuentro contra las 'quinas' culminó 0-0.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 y dónde ver EN VIVO por TV?

Publicidad

Así las cosas, luego de conseguir cuatro puntos en dos compromisos, el combinado de nuestro país tiene un duro reto frente a RPD Corea, escuadra que se ha mostrado imparable y letal en la Copa del Mundo Sub-20 femenina. Y es que las asiáticas impusieron condiciones en su estreno, al vencer 2-0 a Portugal, y luego no tuvieron reparos para golear a Costa Rica por 4-0. Este encuentro será el domingo 13 de septiembre.



Maithe López en acción de juego con Colombia vs. Portugal en partido del Mundial Femenino Sub-20. Foto: Getty Imágenes

Las entrenadas por Han Chol Hak han demostrado en tierras polacas el por qué son claras candidatas a revalidar el título, evidenciado un fútbol potente por las bandas y siendo muy correctas en el fondo; muy sólidas en todas sus líneas. Si fuera poco, aún no han recibido ningún gol en contra.

Publicidad

Por lo tanto, República Popular Democrática de Corea será un duro reto para la Selección Colombia femenina Sub-20 en el campeonato, por que no sólo está en juego las unidades en el grupo E, sino esa certificación a los octavos de final. Por supuesto que este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu, y en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. También el canal de YouTube de Gol Caracol.

Acá los detalles de Colombia vs. RPD de Corea por el Mundial Femenino Sub-20: