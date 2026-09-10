Estos son los números de James Rodríguez en el primer semestre de 2026; Nacional, atento

James Rodríguez estaría cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional. Aunque su llegada al conjunto antioqueño todavía espera confirmación oficial, todo apunta a que el mediocampista colombiano sería presentado este domingo 13 de septiembre, por lo que sus números en lo que va de 2026 vuelven a estar bajo la lupa.

Durante este año, el futbolista ha tenido actividad únicamente con Minnesota United, en la Major League Soccer, y con la Selección Colombia. En total, disputó 13 partidos oficiales, acumulando 591 minutos: ocho con el conjunto estadounidense y cinco con el combinado nacional, además de cuatro compromisos de fogueo con la ‘Tricolor’.

Su paso por Minnesota United durante el primer semestre estuvo marcado por diferentes situaciones. Rodríguez tuvo participación en ocho encuentros de la MLS, aunque no siempre partió como titular y también atravesó momentos en los que estuvo fuera de las convocatorias por lesión, enfermedad o permisos especiales.

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En esos ocho partidos, el colombiano sumó un total de 276 minutos tanto ingresando desde el banco como en el once inicial. El 'cafatero' disputó seis encuentros en la MLS y dos por US Open Cup.



Con la Selección Colombia, en cambio, James volvió a tener un papel importante durante los partidos oficiales del Mundial 2026. El mediocampista disputó los cinco encuentros del combinado nacional en el certamen: frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo, Portugal, Ghana y Suiza. En todos ellos fue titular, siendo una de las principales alternativas para generar fútbol ofensivo.

Los números de James Rodríguez en el primer semestre de 2026. SOFASCORE.

Partidos de fogueo con la Selección Colombia

Antes de la Copa del Mundo, James también participó en cuatro juegos de preparación con la Selección Colombia durante 2026. El mediocampista jugó contra Croacia, Francia, Costa Rica y Jordania, encuentros en los que continuó siendo tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

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Estos compromisos le permitieron al volante mantener ritmo competitivo y llegar a la cita mundialista con minutos acumulados. En los registros aparece con participación de 63 minutos ante Croacia y Francia, 45 frente a Costa Rica y 64 contra Jordania.