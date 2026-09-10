La Selección Colombia lo intentó, buscó el gol por todos los medios, incluso estrelló pelotas en el palo, pero pese a ello, no logró pasar del empate a ceros este jueves en su segunda salida en el Mundial Femenino Sub-20 en Polonia 2026. El combinado juvenil de nuestro país se enfrentó a Portugal en el Estadio Miejski LKS Lodz, en compromiso válido por la fecha dos del grupo E. La arquera de las lusitanas, Nair Pina, fue la gran figura de la contienda.

Además, hay que indicar que Lina Arboleda vio la tarjeta roja sobre el final, esto luego de una falta sin balón contra una rival. Desde el VAR avisaron de esta acción y la árbitra del duelo, Casey Reibelt, le mostró la cartulina escarlata a la número '3' del combinado 'amarillo'.

Para este duelo contra las 'quinas', la gran novedad en Colombia fue la presencia en cancha de Maithe López en lugar de Mosquera. La delantera de Vancouver Rise FC de la Northern Super League compartió ataque con Valerin Loboa. Las artilleras crearon las ocasiones más claras para las 'nuestras' en el Miejski LKS Lodz, pero ninguna pudo vencer la resistencia de Pina bajo los tres palos.

Colombia vs Portugal, Fecha 2 Foto: @CONMEBOL en X

Publicidad

Así las cosas, tras el 0-0 con Portugal, la Selección Colombia femenina Sub-20 llegó a cuatro puntos en el grupo, que completan RPD de Corea y Costa Rica Rica.



Hay que indicar, que a primera hora, las asiáticas y vigentes campeonas del certamen de la FIFA, no tuvieron problemas para vencer a las centroamericanas por 4-0, haciendo puntaje perfecto en la zona y logrando así su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en tierras polacas.

En la tercera y última de la fase de grupos, la 'amarilla' medirá fuerzas frente a República Popular Democrática de Corea, el próximo domingo 13 de septiembre.

Publicidad

Cómo quedó la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20, tras Colombia 0-0 Portugal en el grupo E:

Posiciones Selección PJ G E P GF GC DG Puntos