Juan Pablo Zuluaga revela las claves y fortalezas de Santa Fe en la Liga Betplay II-2024

Santa Fe volvió a la competencia en la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano el pasado sábado en el triunfo 1-3 frente a Fortaleza, en Techo. Precisamente para hablar del retorno de los 'cardenales', este martes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Juan Pablo Zuluaga.

De entrada, el futbolista de los rojos bogotanos se refirió al calendario atípico que han tenido en este segundo semestre del 2024.

"Al ser un torneo atípico, por el Mundial femenino Sub-20, hemos dejado de jugar mucho, sobre todo en casa, tenemos cuatro partidos atrasados de local donde ahorita el jueves empezamos a ponerlos al día en el calendario.

Hay que rescatar que de los 16 puntos que tenemos, 13 los hemos hecho en cinco partidos por fuera de El Campín en plazas muy difíciles, de local solo hemos jugado dos partidos donde ganamos uno y perdimos el otro con Equidad y cuando hay todo este tiempo de para, fueron 21 días de para, y enfrentar a equipos que vienen con ritmo de competencia no es fácil. En ese tipo de cosas del torneo, el profesionalismo, el cuidado personal es fundamental y para arrancar a competir es bien difícil", pronunció Zuluaga.

Jugadores de Santa Fe festejando triunfo por la Liga BetPlay II-2024. Foto: Colprensa.

Sobre cómo trabajaron el juego contra los 'atezados' y de cuál fue la clave para vencerlos, Zuluaga afirmó que Santa Fe es un equipo con virtudes en todas sus líneas.

"Lo primero es el trabajo, estas tres semanas las aprovechamos al máximo, dentro del mismo torneo fue una especie de mini pretemporada donde se trabajó la intensidad. El trabajo de la intensidad y todo lo planeado a los rivales que vamos a afrentar, empezando por Fortaleza que para mí es un equipo bien trabajado; tiene jugadores jóvenes de proyección. Nosotros sabíamos que poder ganarle debíamos ser contundentes, fue un partido trabajado, la clave fue igualarlo y ser eficaces; somos muy sólidos en la parte defensiva".

Otras declaraciones de Juan Pablo Zuluaga:

- Elogios para Pablo Pereirano...

"El 'profe' Peirano es un gran líder, una persona que jugó al futbol y que sabe cómo se siente un jugador de fútbol cuando juega o no; sabe manejar muy bien ese tipo de situaciones, el descanso; es un gran líder tiene un punto a favor, él estudió para ser analista de videos, él analiza muy bien y el juego y a la hora de conformar el equipo y eso lo utiliza para perfilar a los jugadores que quiere frente a cada rival".

- Santa Fe un equipo de virtudes

"Este es un equipo de virtudes con todas sus líneas, donde tiene juventud, donde tiene experiencia y eso es virtud del 'profe' que en su momento cambió el esquema y nos llevó a una final del fútbol colombiano. Hoy estamos dentro de los ocho, y hoy por hoy, somos el primer equipo en reclasificación y creo que eso es muy valorable".

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe. DANIEL GARZON HERAZO/NurPhoto via AFP

- Se perfila como técnico en el futuro...

"Soy una persona que me gusta proyectarme hacia el futuro, tengo a mi esposa que me dice muchas cosas después del retiro, la verdad no tengo contemplado ser técnico, para eso hay que tener vocación y no creo que la tenga. Mi esposa me ha dicho que porque no me preparo para ser periodista deportivo".

- Cómo es manejar el tema del fútbol con la familia...

"Mucho sacrificio por parte de la esposa y de uno, son muchos días por fuera, fines de semana, y sobre todo de tratar el mayor tiempo posible con ellos, aprovecharlos al máximo. La comunicación es fundamental para que esa relación siempre permanezca cercana; somos personas y la soledad a veces atrae mucho tipo de tentaciones, pero hay que mantener el tiempo, y para mí y para mi familia es tener a Dios como centro del hogar".