"América es una pasión, la disfruto y aguanto; ojalá se le pueda dar una alegría a la hinchada"

América de Cali celebra este viernes 13 de febrero su aniversario número 99. Años en que los 'escarlatas' han logrado levantar 15 títulos en la Liga colombiana y ha sido subcampeón en cuatro ocasiones de la Copa Libertadores. Uno de los jugadores que ha logrado escribir unas páginas en el libro histórico del rojo vallecaucano es Adrián Ramos, quien en charla con este portal recordó algunos momentos vestidos con los colores del equipo que es hincha.

"Son unas sensaciones de quedar en la historia de América, por todo lo que ha sido, por mi historia con América, ser hincha, haber hecho mi formación aquí, haber hecho el sueño realidad de jugar, de ser campeón y marcar muchos goles. La verdad que es algo que lo disfruto, nunca lo imaginé, lo disfruto mucho y bueno, agradecido con Dios siempre por haber sido ese privilegiado", dijo de entrada Ramos en charla con el periodista Juan C. Cortés.

Adrián Ramos en América de Cali Colrprensa

Otras declaraciones de Adrián Ramos:

- Son 110 goles y sé que es difícil elegir uno solo, pero en la historia, ¿cuál es el que más recuerdos tienes y que te haya marcado?



"Yo creo que el primer gol nunca se va a olvidar, pero el gol ante Medellín, el del título, por lo que había sido el año; lo que había pasado conmigo en la final anterior; marcar ese gol yo creo que era un grito de desahogo como para mí, para la hinchada, después de haber tenido un año que había sido bastante difícil, pero que había sido muy bueno para nosotros, y saber que ahí se abría el camino para el título.

Publicidad

- ¿Que te arrope una hinchada así tiene que ser algo magnífico?

"La verdad que el hincha americano ha sido muy cariñoso conmigo, y como siempre lo he dicho, me di cuenta muy tarde de ese cariño. Creo que ya en una etapa final de mi carrera, estando en Europa, comprendí que cuando me fui pues era un chico que era muy alejado de redes, de los medios, entonces por ahí no entendía o no me daba cuenta de ese cariño que el hincha siempre mostró conmigo, pero agradecido de ser ese elegido, y bueno, ojalá siempre que esté en la cancha pueda responderle a esa confianza y ese cariño que el hincha me ha dado".

Publicidad

¿Qué significa la figura de Umaña para usted?

"Con el 'profe' Umaña, creo que fue uno de esos momentos muy buenos que estuve aquí en América. Fue un inicio difícil, fue un inicio difícil, pero que con trabajo al final se pudo conseguir un puesto en la titularidad; su manera de manejar el grupo. Creo que a muchos en ese momento nos ayudó a enrutarnos en nuestra carrera, a enfocarnos, y bueno, vamos a vivir agradecidos porque hizo parte de mi carrera en ese momento que ayudó mucho".

América de Cali festeja su aniversario número 99. Fotos: Colprensa

- ¿Qué es el mundo América para el que está lejano de todo esto?

"Yo siempre voy a decir que América es una pasión, es el lado del pueblo, por eso la hinchada es como es, tan exigente, somos muy pasionales y bueno yo aprendí a vivir en este mundo América, lo disfruto, aguanto y bueno ojalá que este año se le pueda dar la alegría a esta hinchada que tanto lo merece".

Publicidad

- ¿Qué trata de decirle a Papula Angulo para blindarlos de las críticas, de lo que dicen en las redes?

"Yo creo que uno trata de que ellos sean conscientes de donde están, de la generación, con la sociedad que les ha tocado y que traten de aislarlo lo que más puedan, porque al final cada comentario también influye, así como cuando te dicen que eres el mejor también influye mucho cuando te llegan las críticas; trata uno de ayudarlo en eso, en lo que se puede, en lo mental, de que sean fuertes y que tenemos la ventaja como jugadores de que cada cuatro días o cada ocho días podemos tener esos comentarios a favor".