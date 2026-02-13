Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "América es una pasión, la disfruto y aguanto; ojalá se le pueda dar una alegría a la hinchada"

"América es una pasión, la disfruto y aguanto; ojalá se le pueda dar una alegría a la hinchada"

Esas fueron las palabras de Adrián Ramos, quien habló con Gol Caracol sobre los momentos épicos que ha tenido en medio de la celebración de los 99 años del América.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de feb, 2026
Comparta en:
Adrián Ramos con América de Cali.
Adrián Ramos con América de Cali.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad