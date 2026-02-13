Partidos EN VIVO HOY 13 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Partidazo en el Pascual Guerrero entre América de Cali vs. Santa Fe, grandes compromisos en Europa y acción en el Sudamericano femenino Sub-20 es el 'plato futbolero' para este viernes.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 13 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Galatasaray vs. Eyupspor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Bayer Leverkusen Femenino vs. FC Köln Femenino
|12:30 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Rennes vs. Paris Saint-Germain
|1:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN
|Manchester City Femenino vs. Leicester Femenino
|2:00 p.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Volendam vs. PSV Eindhoven
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Borussia Dortmund vs. Mainz 05
|2:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Hull City vs. Chelsea
|2:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium, ESPN
|Pisa Sporting Club vs. AC Milan
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Wrexham vs. Ipswich Town
|2:45 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Elche vs. Osasuna
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|AS Monaco vs. Nantes
|3:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Perú vs. Ecuador
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO,DSports 2, Amazon Prime Video
|Brasil vs. Argentina
|4:00 p.m. - Sudamericano Femenino Sub-20 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|América de Cali Femenino vs. Junior Femenino
|5:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Señal Colombia
|Real Cartagena vs. Atlético FC
|5:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Independiente vs. Lanús
|6:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Independiente del Valle vs. Inter Miami CF
|7:00 p.m. - Amistoso - OneFootball PPV
|Real Santander vs. Real Soacha Cundinamarca
|7:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|América de Cali vs. Santa Fe
|8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield
|8:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Unión Santa Fe vs. San Lorenzo
|8:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz