Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de Junior se ofuscó y explotó ante periodistas: "no soy ladrón; no me falte al respeto"

Jugador de Junior se ofuscó y explotó ante periodistas: "no soy ladrón; no me falte al respeto"

La tensa situación se presentó en zona mixta, tras el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, por la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Junior de Barranquilla clasificó a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 e integra el grupo A
Junior de Barranquilla clasificó a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 e integra el grupo A
Twitter de Junior de Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad