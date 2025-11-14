Jugador de Junior se ofuscó y explotó ante periodistas: "no soy ladrón; no me falte al respeto"

Junior de Barranquilla sigue soñando con la estrella de Navidad. Terminó el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025, haciéndose con el quinto puesto, gracias a sus 35 puntos y una diferencia de gol de +10, y se instaló en cuadrangulares. Allí, compartirá el grupo A con Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali, en una zona que se lleva las miradas.

Justamente, en la última jornada de la primera fase del campeonato local, el 'tiburón' se enfrentó al conjunto 'verdolaga', en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y ganó 2-1, con goles de Didier Moreno y Joel Canchimbo, mientras que Alfredo Morelos descontó para la visita. Allí, en zona mixta posterior al juego, se vivió un momento de tensión, pese a la victoria.

"Sí, fílmame", dijo Javier Báez, defensa central del Junior de Barranquilla, a lo que un periodista respondió: "No, tranquilo, no lo estoy grabando". Sin embargo, la escena continuó y, luego de acercarse a donde estaba el comunicador, dijo: "No soy ningún ladrón. El hecho de que él tenga un micrófono, no puede decir lo que quiera", haciendo referencia a un mensaje previo.

"Aquí, le respondo y le digo que, primero, no estoy para retirarme, gracias a Dios; en segundo lugar, voy 46 partidos. Después no le bastó con eso y, en tono burlón, dijo que yo era un vende humo y solo jugaba por las arengas. Yo no soy nada de eso", expresó el jugador paraguayo, quien no se quedó con la 'espina' y siguió con su mensaje que no pasó desapercibido.

Publicidad

"Nunca me han visto que cuando haga un corte o un cierre o un despeje en la cancha, mire hacia la tribuna o les haga un gesto a ellos o mis compañeros. Tuve 32 entrenadores en mi carrera y jugué con 31. El hecho de que tengan un micrófono, no quiere decir que me pueden faltar al respeto", sentenció, antes de retirarse de la atención a medios de comunicación.

La formación titular del Junio contra Pasto en la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Vea la discusión de Javier Báez con un periodista, tras Junior 2-1 Atlético Nacional

‼️ “TU COLEGA ME DIJO QUE SOY UN LADRÓN Y UN VENDE HUMO.”



“Que vine a Junior para hacer caja. El hecho que tenga un micrófono no quiere decir que puede faltarme el respeto.”



😳🔥 El fuerte cruce de Javier Báez con un periodista en zona mixta. pic.twitter.com/Gj2s0rmBg7 — Toque Sports (@ToqueSports) November 14, 2025