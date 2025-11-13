El drama de los eliminados en la Liga BetPlay II-2025: ¿quiénes quedaron fuera de las finales?

Este jueves 13 de noviembre, la Liga BetPlay II-2025 le dio desarrollo a la última jornada, en la que se definieron los últimos dos cupos a las finales del fútbol colombiano.

Con solo dos plazas todavía disponibles, cinco equipos iniciaron la fecha con la ilusión intacta de meterse a la fiesta de navidad. Se trata de Once Caldas, Independiente Santa Fe, América de Cali, Alianza FC y Águilas Doradas.

No obstante, si bien, todos los cinco equipos llegaron con posibilidades numéricas; la realidad es que el conjunto ‘escarlata’ y los de Valledupar fueron los dos que más tenían accesible el paso a las finales de la Liga BetPlay II-2025; esto, teniendo en cuenta que empezaron la jornada 20 dentro del grupo de los ocho, dependiendo únicamente de sí mismos.

Santa Fe, Once Caldas y América. COLPRENSA.

Por su parte, Independiente Santa Fe estaba obligado, pues sí o sí debía sumar; perdiendo no había posibilidad alguna. Ganando, los rojos ya tenían el cupo asegurado, pero empatando dependían de otra serie de resultados para clasificar.

Publicidad

Del otro lado, Águilas Doradas también necesitaba que se dieran otros resultados; eso sí, siempre y cuando ganara para asegurar su presencia en las finales del fútbol colombiano.

Once Caldas era el que más difícil la tenía, pues, además de ganarle sí o sí al Deportivo Cali, tenía que golear en el estadio Palmaseca y esperar varios resultados para poder avanzar a las finales. Esto, teniendo en cuenta su mala diferencia de gol en contra.



¡Sorpresa en el grupo de los ocho!

Con la obligación de sumar ante su gente y en su propio estadio, Santa Fe cumplió ganando por 1-0 frente a Alianza FC, asegurando su presencia en las finales del fútbol colombiano, donde buscará conseguir el bicampeonato por primera vez en la historia.

Harold Santiago Mosquera celebra gol con Santa Fe Foto: Colprensa

Publicidad

El gol de Harold Santiago Mosquera metió a los ‘cardenales’ en el grupo de los ocho, pero también sacó a los de Valledupar; eliminándolos.

América, que cayó por 3-0 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, al final clasificó por la diferencia de gol a favor, que justamente, también terminó ayudando para que Alianza FC saliera del grupo de los ocho.

Águilas Doradas, a quien se le dieron los resultados necesarios, perdió en casa por 2-1contra Tolima, dejando a un lado toda posibilidad de avanzar a las finales.

Por su parte, Once Caldas, que estaba obligado a ganar, empató por 1-1 frente a Cali, quedando afuera de la pelea por el título de diciembre.



¿Cuáles fueron los ocho clasificados?

Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Fortaleza CEIF, Independiente Santa Fe y América de Cali.

