¿Vía libre para Boca Juniors? En Brasil descartan interés por Marino Hinestroza

En toda una novela se ha convertido el futuro de Marino Hinestroza, que hasta hace unas semanas parecía tener todo listo para vestirse con los colores de Boca Juniors; sin embargo, en los últimos días las negociaciones habrían entrado en un punto muerto.

La razón radica en la diferencia económica entre las partes: Atlético Nacional pide cerca de seis millones de dólares, mientras que el conjunto ‘xeneize’ ofrece cinco. Y pese a que la intención del jugador colombiano, de 23 años, es jugar en Boca, por ahora la situación no parece tener un final claro para ninguna de las tres partes.

A Boca le apareció fuerte competidor

Marino Hinestroza con Atlético Nacional Colprensa

Pese a la inclinación de Hinestroza por jugar en Boca Juniors, este no es el único club interesado en el extremo derecho, que es pretendido por varios equipos de Brasil, entre ellos Fluminense, institución con la que fue vinculado anteriormente.



Cabe destacar que el poderío económico de los clubes brasileños les permitiría cumplir con las pretensiones de Atlético Nacional; no obstante, el periodista Victor Lessa despejó dudas sobre el interés del ‘Flu’ por Hinestroza.

“Actualmente, el Fluminense no está negociando con el jugador colombiano, y ni la directiva ni el cuerpo técnico están hablando de su nombre. El problema es que, dado que despertó el interés del Fluminense a mediados de año, el nombre del club siempre genera especulaciones, y las noticias que llegan desde Colombia indican que el jugador les fue ofrecido y que las negociaciones están en marcha. Sin embargo, para reiterar, por lo que he podido recabar, no hay información en este momento sobre Hinestroza en Fluminense”, escribió el comunicador desde su cuenta de X.

Sobre Hinestroza: refazendo aqui o texto publicado anteriormente por equívoco, já que ainda não havia terminado a apuração.



Por otro lado, la prensa argentina asegura que el conjunto ‘xeneize’ no hará más intentos por el jugador, quien gracias a sus buenas actuaciones con Nacional ya fue tenido en cuenta en la Selección Colombia.

“La negociación con Nacional por Marino Hinestroza se mantiene en un impasse. Desde el conjunto colombiano no aceptaron las condiciones de Boca, mientras que el Xeneize tampoco quiere hacer un esfuerzo mayor. Así, si bien el extremo presiona para salir, la cuestión quedó en stand-by, incluso con algunos equipos brasileños”, señaló 'TyC Sports'.

Su presente y números en Atlético Nacional

Desde que se enfundó la camiseta de Atlético Nacional a mediados de 2024, Marino Hinestroza ha disputado en todas las competiciones un total de 84 partidos, con un registro de 11 goles y 14 asistencias. Además, ha conquistado cuatro títulos con la camiseta ‘verdolaga’.