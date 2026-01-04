Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Vía libre para Boca Juniors? En Brasil descartan interés por Marino Hinestroza

¿Vía libre para Boca Juniors? En Brasil descartan interés por Marino Hinestroza

El jugador colombiano, de 23 años, es del interés de Boca Juniors, pero las negociaciones con Atlético Nacional se encuentran en un punto muerto por el factor económico

Por: Javier García
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza Nacional
Marino Hinestroza lamenta con Atlético Nacional - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad