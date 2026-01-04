Sporting de Lisboa busca fichaje colombiano para acompañar a Luis Javier Suárez

Su reciente participación con la Selección Colombia, en la que marcó un gol en el amistoso frente a Nueva Zelanda en noviembre pasado, sumada a su buen presente en el fútbol español con la camiseta del Racing de Santander, ha despertado el interés de varios clubes por el volante Gustavo Puerta.

El mediocampista caleño, de 22 años, atraviesa un gran momento con su club en la Segunda División del balompié ibérico, lo que ha llevado a que equipos importantes de Europa, especialmente de Portugal, tengan en el radar al exjugador de Bogotá FC.

Cabe recordar que Gustavo Puerta ya acumula varias experiencias en el Viejo Continente. A comienzos de 2023 llegó a Alemania tras ser fichado por el Bayer Leverkusen, club que ese mismo año lo cedió al Núremberg para ganar continuidad.

Luego de consagrarse campeón en 2024 de la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania, el futbolista colombiano tomó rumbo a Inglaterra, donde disputó la Championship con el Hull City. Allí tuvo buenas presentaciones, pero no pudo continuar debido a que el club no podía inscribir jugadores, situación que dejó su futuro en el aire. Posteriormente, el Racing de Santander adquirió sus derechos deportivos por una cifra cercana a los 3,5 millones de euros.



En lo que va de la actual campaña, Gustavo Puerta ha disputado con ‘el rey del norte’ un total de 14 partidos por todas las competiciones, con un registro de un gol y una asistencia en 1.112 minutos en cancha.



¿Gustavo Puerta, compañero de Luis Suárez?

En las últimas semanas, Gustavo Puerta ha sido vinculado con Porto y Braga; sin embargo, surgió un nuevo rumor desde suelo portugués que indica que el Sporting de Lisboa, club en el que milita el delantero colombiano Luis Javier Suárez, se habría metido en la puja por el volante.

“PORTO, SPORTING BRAGA Y SPORTING DE LISBOA están interesados en GUSTAVO PUERTA. Desde el Racing de Santander se espera que la oferta sea no menor a los 20 MILLONES DE EUROS. El mediocampista colombiano vive un gran momento en España”, publicó en su cuenta de X el periodista César Mosquera.

Actualmente, Gustavo Puerta tiene contrato con el Racing de Santander hasta junio de 2029, situación que le da margen de maniobra al club español en caso de una eventual negociación.