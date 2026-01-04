Desde Argentina revelan interés de River Plate por jugador de la Selección Colombia

El mercado de fichajes continúa su curso y, como es habitual, los futbolistas colombianos vuelven a ser protagonistas en el radar de clubes importantes del continente. Uno de ellos es Willer Ditta, zaguero central al servicio del Cruz Azul de México, donde se ha consolidado como una de las piezas más fiables de la defensa gracias a sus constantes buenas actuaciones.

El defensor, de 27 años, llegó a la Liga MX a mediados de 2023, procedente de Newell’s Old Boys de Argentina. Desde su arribo al conjunto de la ‘máquina cementera’, Ditta ha mostrado regularidad y liderazgo, convirtiéndose en un jugador clave dentro del esquema del equipo 'azteca'. En total, el futbolista nacido en el departamento del Cesar ha disputado 112 partidos por todas las competiciones, con un registro de tres goles y una asistencia, números destacados para un jugador de su posición.

Su rendimiento sostenido en el fútbol mexicano, sumado a su experiencia internacional, no ha pasado desapercibido en el continente, especialmente en Argentina, país en el que dejó una buena impresión durante su etapa con Newell’s.



¿Willer Ditta en el radar de un grande de Argentina?

El exjugador con pasado en Junior de Barranquilla dejó una grata recordación en su paso por el balompié argentino y, según reveló el periodista Sebastián Srur, su nombre estuvo en la órbita de River Plate, uno de los clubes más grandes del continente, en el que actúan los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.



“Hubo un llamado para tantear la cotización del zaguero colombiano Willer Ditta, del Cruz Azul de México. Esto fue hace un tiempo, por ahora es eso apenas. #River”, escribió el comunicador desde su cuenta de X.

Aunque el interés no pasó de un sondeo inicial, el hecho de que River Plate haya consultado por su situación contractual confirma el buen momento que atraviesa el defensor colombiano y el valor que ha ganado en el mercado.

Cabe recordar que Willer Ditta hace parte del proceso de la Selección Colombia y tiene contrato vigente con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2028, situación que le da tranquilidad al club mexicano y eleva su valor ante cualquier eventual negociación.

Ditta inició su carrera profesional en 2017 con Barranquilla FC y un año después dio el salto al Junior, club en el que permaneció hasta 2021, conquistando cuatro títulos. Sus buenas presentaciones con el ‘tiburón’ le abrieron las puertas del fútbol argentino en 2022, cuando fichó por Newell’s Old Boys, equipo con el que disputó 61 partidos, anotó tres goles y dio una asistencia.

Con la Selección Colombia, el defensor debutó en 2023 en un partido de Eliminatorias frente a Ecuador en Quito y, hasta la fecha, suma tres encuentros internacionales, consolidándose como una alternativa constante en la zaga tricolor.