Jugador de la Selección Colombia se le puso en 'bandeja' al Junior: ¡Quiere jugar en el 'tiburón'!

Parece ser que ahorano solo hay interés de llegar a Junior por parte de Juan Guillermo Cuadrado,sino que ahora también de Juan Fernando Quintero, un ‘viejo conocido’ que ya sabe lo que es arribar a las toldas del cuadro ‘currambero’.

Esto, según lo informó Fabio Poveda, periodista de ‘Blog Deportivo’ en ‘Blu Radio’. El comunicador afirmó que habría sido el mismo mediocampista en tomar la palabra y manifestar su deseo al entorno ‘tiburón’ por regresar.

“Juan Fernando Quintero, jugador de la Selección Colombia, que ingresó precisamente en el partido contra Estados Unidos el pasado sábado, se ofreció a Junior”, indicó de entrada el periodista en su propio espacio periodístico.

Pero eso no fue todo, pues el mismo Fabio Poveda amplió en la información y reveló detalles de cómo fue ese acercamiento por parte del jugador con la institución: “La semana pasada le escribió a un directivo del Junior, estoy listo para volver”.

🎙️ @FabioPovedaRuiz x su canal de YouTube.



“Juanfer Quintero llamó a un directivo de Junior y le dijo, estoy listo para volver”.



¿Les gustaría un regreso de Quintero a Junior? pic.twitter.com/Ru1ZVvRWEQ — La Página Rojiblanca (@juniorlpr1924) June 9, 2024

Publicidad

Cabe destacar que el paso de Quintero por Junior no duró más de seis meses. Según lo afirmó el antioqueño de 31 años, su salida se dio por diferencias tácticas y conceptuales del juego con el entrenador de aquel momento, quien era Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

Pero ahora que Arturo Reyes está al mando del equipo y, además de salir campeón en la Liga II-2023, tiene clasificado al ‘tiburón’ a los octavos de final de la Copa Libertadores; todo sería muy diferente y estaría el escenario perfecto para que ‘Juanfer’ vuelva a Barranquilla.

Publicidad

Sin embargo, esta noticia no cae de sorpresa para el entorno juniorista, pues anteriormente y en repetidas ocasiones Juan Fernando Quintero ya había manifestado su ‘deuda pendiente’ con el equipo ‘currambero’, en el que no logró disputar si quiera veinte partidos oficiales.

De ser verdadera la información, no será hasta culminada la participación de la Selección en la Copa América que todo podría finiquitarse. Esto, teniendo en cuenta que 'Juanfer' hace parte del grupo de futbolistas convocados por Néstor Lorenzo.

Juan Fernando Quintero en entrenamiento con el Junior de Barranquilla. @Juniorclubsa

¿Cuáles fueron las declaraciones de Quintero al salir del Junior?

Buscando aclarar todos los rumores e informaciones que se filtraron por diversos medios, el mediocampista colombiano tomó la palabra y detalló lo que sentía en aquel momento para llegar a tomar dicha decisión.

Publicidad

“Las personas que son los dueños del equipo fueron las que me contrataron. Por eso son las personas que en todo momento estaban pendientes y a ellos les debería dar la razón de decirles que no me siento bien y cómodo en el aspecto futbolístico, que no encajo y que muchas cosas en el manejo de grupo o en las que está habitado a hacer el profesor tampoco y las respeto. Para evitar sentirme mal o cualquier otro tipo de sensación, simplemente tomé la decisión y ya está. Porque yo creo que no encajo en el sistema del entrenador”, citó Juan Fernando Quintero.