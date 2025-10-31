Síguenos en::
Jugador de Unión Magdalena se defendió, tras ser acusado por supuesto tema de apuestas

Jugador de Unión Magdalena se defendió, tras ser acusado por supuesto tema de apuestas

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el futbolista que fue señalado por Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2025
Jugadores de Unión Magdalena en un partido de la Liga BetPlay II-2025
Archivo de Colprensa

