Jugador de Unión Magdalena se defendió, tras ser acusado por supuesto tema de apuestas

"En estos momentos estamos mirando lo que pasó con el muchacho, Héctor Urrego, que es gravísimo. Nos ha dejado muchas dudas por su expulsión. Hay rumores alrededor de él y ya estamos haciendo las investigaciones", con estas palabras, Eduardo Dávila, mayor accionista del Unión Magdalena, dio inicio a una denuncia en charla con 'Zona Libre de Humo'.

Pero no fue lo único que dijo sobre lo ocurrido con el defensa central, quien fue expulsado en la derrota 0-2 con Deportes Tolima. "Hemos denunciado el tema para que los que conocen el tema hagan investigaciones. Para mí, estoy convencido de que hubo apuestas o amaños, lo que pasa es que no tengo pruebas y debo reunirlas para conocer la verdad", añadió.

Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', contactaron al jugador, Héctor Urrego, quien no estaba enterado de la situación, pero, al escuchar las declaraciones del directivo, se sorprendió y dejó claro que tomará cartas en el asunto.

¿Qué piensa de esa denuncia?

"Uno, sin pruebas, no puede acusar a alguien. Mi juego siempre se ha caracterizado por ser fuerte y con temperamento. Contra Águilas Doradas, lancé la misma plancha y se me quedó el pie trabajo y es donde me lesiono. Es una jugada que suelo hacer. En esta ocasión, hago lo mismo, pero, como la cancha no está en buen estado, levanté la pierna y se vio aparatosa para que no quedara trabada. No hubo nada raro o malo, es lo que siempre hago. Todo fue normal, donde disputamos el balón y después se toma esa decisión arbitral, pero no es más".

¿Entonces no es lo que dice Eduardo Dávila?

"No tiene nada que ver con apuestas ni nada de eso. Mi hoja de vida es intachable, desde los 14 años que juego. Pueden preguntar donde sea y en ningún momento reflejo eso. Siempre voy fuerte y no niego una gota de sudor, dándolo todo. Si vio que jugaba así y no le gusta, pues mejor que no contrate y ya. Con este partido, completé 15 juegos, entonces por qué en los anteriores no me dijo nada, cuando también me amonestaron. Fue una jugada donde un futbolista tuvo un día malo y ya está. Eso le puede pasar a cualquier y me tocó a mí".

Jugadores de Unión Magdalena festejando triunfo contra Junior, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Qué fue lo que pasó?

"Nadie quiere que lo expulsen. Afortunadamente, tuve una mala tarde y me quieren juzgar por las cosas que pasaron en el primer semestre, donde de 20 partidos, ganaron solo uno. Por eso, es que estamos donde estamos. En la primera parte del año sí hubo cosas raras, donde hasta los compañeros sabían que pasaba algo. Las cosas no son así y, de verdad, los invito a que averigüen, a ver si tengo algo malo. Yo no voy con esas cosas, ya que eso ha manchado al fútbol y nunca he estado ni estaré de acuerdo".

¿Cuál es el sentimiento que tiene?

"Voy a llamarlo y aclarar todo porque me parece una falta de respeto. Hay muchos compañeros que nos estamos jugando cosas importantes y cuando los expulsaron, no pasó nada, pero ahora que echaron a Héctor Urrego, entonces señalan. Como el equipo ya descendió, quieren juzgar y tapar una cosa con otra. Las cosas no son así. Eso no me gusta que haya pasado y es injusto que manejen todo de esa manera. No sé por qué me juzgan o señalan. El equipo perdió la categoría por otras razones y no porque pasen estas vainas".