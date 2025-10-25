Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno regresó, anotó y Once Caldas ganó: 1-0 sobre Unión Magdalena, que descendió

Dayro Moreno regresó, anotó y Once Caldas ganó: 1-0 sobre Unión Magdalena, que descendió

Después de cuatro partidos sin ganar, entre Liga y Copa, el 'blanco blanco' regresó a la victoria, de la mano de Dayro Moreno, y sueña con los cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra su gol contra Unión Magdalena, en la Liga BetPlay
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, celebra su gol contra Unión Magdalena, en la Liga BetPlay
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad