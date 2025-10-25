Dayro Moreno regresó, anotó y Once Caldas ganó: 1-0 sobre Unión Magdalena, que descendió

Dayro Moreno es inoxidable. Pasan los años y su calidad como goleador no se pierde. Prueba de ello fue lo que hizo este sábado 25 de octubre, en el partido entre Once Caldas y Unión Magdalena, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, en el estadio Palogrande. Allí, fue el autor del único gol del partido, en la victoria por 1-0.

El delantero había brillado por su ausencia en los juegos frente a Llaneros, que fue derrota 2-0 por Liga, y contra Atlético Nacional, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, donde quedaron eliminados. Razón por la que se especuló con un supuesto caso de indisciplina por parte del atacante y un respectivo castigo por ello.

De hecho, algunos hablaron de una posible discusión con el entrenador, Hernán Darío Herrera. Desde el club no hubo pronunciamiento alguno e incluso, mientras que se hablaba de eso, el propio Dayro Moreno publicó un video en sus redes sociales oficiales. Allí, se le vio trabajando fuerte, entrenando y calmando los ánimos.

Esa novela llegó a su final y para el compromiso entre Once Caldas y Unión Magdalena, no solo fue convocado, sino que también hizo parte del once titular. Respondiendo a esa confianza del estratega, se echó el equipo al hombro y cuando transcurría el minuto 43, infló las redes, abriendo el marcador y desatando la locura.



Un fallo en la defensa del 'ciclón' fue aprovechado por Juan Cuesta, quien se hizo con el balón, levantó la cabeza y envió un centro preciso a donde estaba Dayro Moreno. Completamente solo, de frente al arco, no perdonó y puso el 1-0 definitivo. Sin pensarlo, corrió hacia donde estaba 'el Arriero' y lo abrazó con fuerza a su 'papá'.

De esa manera, Once Caldas llegó a los 22 puntos, ubicándose en el puesto 12, quedando con posibilidades de entrar a los ocho. Cabe aclarar que el octavo es Águilas Doradas, con 24 unidades. Por eso, a falta de tres fechas para el cierre del 'todos contra todos', el 'blanco blanco' sueña en grande con entrar a los cuadrangulares.

Capítulo aparte para Unión Magdalena, que perdió la categoría. A partir del 2026, el conjunto samario jugará en la segunda divisón del fútbol colombiano. Recordemos que el otro equipo que sufrió lo mismo y no pudo salir de la zona roja, en el 2025, fue Envigado, que también estará en la B desde el siguiente año.