América con bajas importantes para el duelo frente a Nacional por la Copa Colombia

Luego de la polémica que se generó por el aplazamiento del compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, el conjunto vallecaucano centra ahora toda su atención en la semifinal de la Copa Colombia, donde buscará dar un paso más hacia la final y mantener viva la ilusión de un título que le ha sido esquivo en los últimos años.

Los dirigidos por David González atraviesan un buen momento futbolístico desde la llegada del entrenador antioqueño, quien ha logrado recuperar la confianza del grupo y mejorar el rendimiento colectivo. Bajo su mando, los ‘diablos rojos’ han escalado posiciones en la tabla del campeonato local y mantienen intactas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga.

Ahora, el objetivo inmediato será enfrentar a Atlético Nacional, un viejo conocido y rival directo con el que América disputó la final del mismo certamen en 2024. En aquella ocasión, el conjunto paisa se quedó con el título, por lo que el cuadro escarlata buscará revancha en una serie que promete ser una de las más atractivas del torneo.



América de Cali tendrá dos bajas sensibles

Pese al buen presente del equipo, el panorama no es del todo favorable para el cuerpo técnico, que no podrá contar con dos piezas fundamentales para el primer juego de la serie frente a Atlético Nacional.

El defensor Josen Escobar y el zaguero central Jean Pestaña serán bajas confirmadas por sanción. En el caso de Pestaña, deberá cumplir dos fechas de suspensión, por lo que también se perderá el compromiso de vuelta. De esta manera, el futbolista solo podría reaparecer en caso de que América logre clasificar a la final del torneo.

¿Cuándo es la semifinal de la Copa Colombia?

El partido de ida entre América de Cali y Atlético Nacional por la semifinal de la Copa Colombia está programado para el domingo 2 de noviembre a las 6:30 p. m. (hora colombiana).

La otra semifinal, entre Envigado e Independiente Medellín, se disputará el lunes 3 de noviembre a partir de las 4:00 p. m. en el estadio Polideportivo Sur.