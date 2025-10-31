Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América con bajas importantes para el duelo frente a Nacional por la Copa Colombia

América con bajas importantes para el duelo frente a Nacional por la Copa Colombia

David González tendrá que arreglárselas para suplir las ausencias de cara al partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia frente a Nacional, vigente campeón.

Por: Javier García
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
América de Cali festejando el paso a los cuartos de final, de la Copa BetPlay.
América de Cali festejando el paso a los cuartos de final, de la Copa BetPlay.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad