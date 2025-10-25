Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Unión Magdalena y el rostro del descenso: Ricardo 'Caballo' Márquez, el más desconsolado

Unión Magdalena y el rostro del descenso: Ricardo 'Caballo' Márquez, el más desconsolado

Luego de la derrota 1-0 con Once Caldas, se confirmó que Unión Magdalena jugará en el 2026 en el Torneo BetPlay. Los jugadores rompieron en llanto en el Palogrande.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores del Unión Magdalena, tras consumarse el descenso.
Jugadores del Unión Magdalena, tras consumarse el descenso.
Ka Futbolero 24.

Publicidad

Publicidad

Publicidad