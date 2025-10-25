Unión Magdalena y el rostro del descenso: Ricardo 'Caballo' Márquez, el más desconsolado

Este sábado 25 de octubre fue una fecha fatídica para el Unión Magdalena, tras perder 1-0 con Once Caldas, en Manizales, y consumar el quinto descenso de sus 72 años de historia. Luego del pitazo final en el Palogrande, los jugadores del 'Ciclón' rompieron en llanto, siendo Ricardo 'El Caballo' Márquez uno de los más afectados.

La misión del conjunto 'bananero' era imposible como la película. Con cuatro jornadas por delante, la única opción era sumar los 12 puntos e incluso esperar resultados, particularmente los del Boyacá Chicó, club con el que luchaba mano a mano por no perder la categoría.

En primer turno de la jornada sabatina, los 'ajedrezados' hicieron la tarea y superaron 2-0 a Envigado. Ya enterados de ese resultado, al Magdalena solo le quedaba hacer la épica. Sin embargo, 'El Ciclón' no sopló fuerte y se vino abajo con el gol de Dayro Moreno, quien no anotaba desde el 17 de septiembre por Copa Sudamericana contra Independiente del Valle.

Los samarios tuvieron varias opciones de gol, pero no estuvieron finos y eso les pasó factura. El tanto del máximo goleador colombiano de la historia fue suficiente para condenarlos de nuevo a la B.



Ricardo 'El Caballo' Márquez, canterano y uno de los jugadores insignia del club en los últimos años. Las lágrimas brotaron y apenas se ocultaban cuando se tapaba con la camiseta rojiazul. Sus compañeros también se mostraron muy dolidos. Unos quedaron tendidos sobre la grama, mientras otros no daban crédito de lo sucedido en el banco de suplentes.

En el 2026, Unión Magdalena jugará junto a Envigado, el otro descendido, en el Torneo BetPlay.