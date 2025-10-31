Richard Ríos comienza a ganar puntos en Benfica; elogios de Mourinho para el colombiano

El colombiano Richard Ríos continúa ganando protagonismo con el Benfica de Portugal. El mediocampista antioqueño fue una de las figuras en la victoria 3-0 sobre Tondela por los cuartos de final de la Copa de Portugal, encuentro disputado en el Estadio da Luz, donde los dirigidos por José Mourinho sellaron su clasificación a las semifinales del certamen.

El conjunto lisboeta impuso condiciones de principio a fin y se llevó la victoria con anotaciones de Nicolás Otamendi (31’), Dodi Lukébakio (83’) y Vangelis Pavlidis (90+5’). Más allá del resultado, uno de los momentos más destacados del compromiso fue la actuación del colombiano, quien ingresó a los 77 minutos en lugar del ucraniano Georgiy Sudakov.

Ríos no tardó en marcar diferencia dentro del campo. Con su habitual intensidad y despliegue físico, el jugador de la Selección Colombia aportó equilibrio en el mediocampo, pero también generó peligro en ataque. A los 83 minutos protagonizó una gran acción individual en la que, con una veloz corrida por la banda derecha, dejó a dos rivales en el camino y asistió con precisión a Lukébakio para el segundo tanto del encuentro.

El gesto técnico del antioqueño provocó la ovación de los hinchas en el Estadio da Luz, quienes reconocieron su talento y entrega en los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego. Esa reacción no pasó desapercibida para su entrenador, José Mourinho, que no dudó en destacar el desempeño de Ríos al final del compromiso.



¿Qué dijo José Mourinho de Richard Ríos?

Richard Ríos, en el juego frente a Newcastle Foto: AFP

La actuación del colombiano llamó la atención del ‘Special One’, quien resaltó el impacto que tuvo el mediocampista en el cierre del partido, así como la conexión inmediata que logró con la afición del Benfica.

“Creo que es agradable para los jugadores, ellos necesitan sentir esa sensación, la gente sabe que jugaron un buen partido”, comentó Mourinho ante los medios tras la clasificación.

El técnico portugués añadió: “Richard Ríos entró bien, esa empatía no egoísta es nuestro objetivo. Es demasiado satisfactorio para un jugador llegar a una liga nueva y ser importante en el partido. Qué bien que Richard celebre en el estadio, para recibir el calor de la gente, es bueno para su crecimiento como jugador”.

¿Cuándo vuelve a jugar Benfica?

Luego de su clasificación en la Copa de Portugal, el Benfica centrará su atención nuevamente en la liga local. Por la décima jornada de la Primeira Liga, el conjunto de Lisboa se enfrentará en condición de visitante al Vitória Guimarães.

El compromiso está programado para este sábado 1 de noviembre a partir de las 3:30 p. m. (hora colombiana) y podrá seguirse en vivo a través de las señales de ‘GolTV’ y ‘GolTV Play’.