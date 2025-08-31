Jugador del fútbol colombiano, "enviado a la cárcel por violencia intrafamiliar agravada"

Las autoridades en Colombia alertan que la violencia intrafamiliar está disparada. Prueba de ello es que un juez envió a la cárcel a un jugador del fútbol colombiano por este motivo. Fue señalado de agredir a su pareja sentimental en la ciudad de Cartagena. Noticias Caracol contó todos los detalles de lo acontecido.

"Me ahorcó y roció gasolina por toda la casa, como la sala, mi cuarto, el closet. Después abrió las llaves del gas y dijo que me iba a quemar", relató la víctima. Y es que así era como quería acabar con la vida de su pareja, este futbolista, de 19 años de edad, detenido por el CTI y presentado ante un juez en la costa colombiana.

La fiscal, que lideró la investigación, explicó cómo eran constantes estos ataques y de qué manera los llevaba a cabo contra la mujer. "En al menos dos de esas ocasiones, hubo agresiones físicas y, además, la obligaba a tener relaciones, la tomaba a la fuerza", se reveló en un informe realizado por Noticias Caracol, el sábado 30 de agosto.

Según afirmaron, la víctima nunca había denunciado al jugador del fútbol colombiano, que militaba en el Real Cartagena y quien jugó en la Selección Colombia Masculina Sub-17, identificado como Rafael Santos Mercado, por miedo a las reacciones de él. En el más reciente ataque, le rompió la mandíbula en varias partes.

Ese fue el límite y Erika, su pareja sentimental, tomó la decisión de denunciarlo. "No me quise subir a la moto de él y entonces me pega un puño en la cara. En ese momento, caigo al piso, quedo inconsciente por unos minutos y sufrí una fractura maxilar izquierda y un hueso de la mandíbula partido en dos pedazos", relató la mujer.

Hinchas del Real Cartagena en el Jaime Morón León. @RealCartagena

En la audiencia, el implicado se declaró inocente y no aceptó los cargos por violencia intrafamiliar agravada. "No señora, no soy culpable", sentenció Rafael Santos Mercado, del Real Cartagena. La Fiscalía le pidió a la juez, una medida de aseguramiento de casa por cárcel para el deportista y esa fue aceptada por todas las partes.

Cabe aclarar que Erika, actualmente, ya no vive con el futbolista, según contó la propia víctima. En la audiencia, la juez le hizo un llamado al jugador. "Tiene que tener en cuenta que muchas personas lo siguen y deber ser un ejemplo a seguir, para esos muchachos que quieren estar en el fútbol, pero, en especial, por usted", dijo.



Rafael Santos Mercado, jugador del Real Cartagena, a la cárcel