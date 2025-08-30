Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Cali 1-3 Medellín

La novena fecha de la Liga BetPlay II-2025 continuó este sábado 30 de agosto con tres partidos, y en donde los visitantes sacaron provecho. Los encargados de cerrar la jornada sabatina fueron Deportivo Cali e Independiente Medellín, en un duelo que en la previa falleció un hincha de los 'azucareros' tras ser atropellado por el bus de los locales.

El compromiso entre los 'verdiblancos' y el 'poderoso de la montaña' terminó inclinándose a favor de los dirigidos por Alejandro Restrepo, que aprovecharon el hombre de más en la cancha del Palmaseca. Baldomero Perlaza, Francisco Fydriszewski y Luis 'Chino' Sandoval marcaron los tantos del DIM, mientras que Avilés Hurtado, de penalti, descontó para el Cali que tuvo para el empate en los últimos instantes. Fue un 1-3 final.

Deportivo Cali perdió con Independiente Medellín, por la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Publicidad

Antes, en el Independencia de Tunja, el Boyacá Chicó sumó tres puntos valiosos al imponerse 1-0 al Unión Magdalena. El tanto de los 'ajedrezados' fue obra de Johan Bocanegra, al minuto 78. En el 'ciclón' terminó expulsado Juan José Tello.

Luego, en el Centenario de la ciudad de Armenia, Pereira recibió al Bucaramanga. El partido lo ganó en el final el 'leopardo', y todo gracias a un golazo de Leonardo Flores. Los de Leonel Álvarez tuvieron tres palos en este juego, pero al final se llevaron los tres enteros. Este juego tuvo tres expulsados: uno en los 'matecañas' y dos en los 'búcaros'.

Acción de juego entre Pereira y Bucaramanga, en partido de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Publicidad

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025:

Junior- 20 puntos (9 partidos)

Medellín - 19 puntos (9 partidos)

Deportes Tolima - 16 puntos (8 partidos)

Fortaleza - 14 puntos (8 partidos)

Llaneros - 14 puntos (9 partidos)

Bucaramanga - 13 puntos (7 partidos)

Nacional - 13 puntos (8 partidos)

Pereira - 12 puntos (9 partidos)

Santa Fe - 12 puntos (8 partidos)

Envigado - 10 puntos (8 partidos)

Boyacá Chicó - 10 puntos (9 partidos)

Deportivo Cali Cali - 10 puntos (9 partidos)

La Equidad - 9 puntos (8 partidos)

Alianza FC - 9 puntos (8 partidos)

Unión Magdalena - 8 puntos (9 partidos)

Millonarios - 7 puntos (8 partidos)

Águilas Doradas - 7 puntos (9 partidos)

Pasto - 5 puntos (6 partidos)

América - 5 puntos (6 partidos)

Once Caldas - 3 puntos (6 partidos)

Resultados de la fecha 9 de la Liga Betplay II- 2025:

Junior 4-0 Llaneros

Águilas Doradas 1-2 Millonarios

Boyacá Chicó 1-0 Unión Magdalena

Deportivo Pereira 0-1 Bucaramanga

Deportivo Cali 1-3 Medellín



Así continuará la fecha 9: