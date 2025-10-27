Jugador del Tolima lanzó dardo, tras victoria sobre el Cali: "Si perdíamos, esto estaba lleno"

Deportes Tolima volvió a respirar en la Liga BetPlay II-2025 luego de vencer 2-1 al Deportivo Cali, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Si bien el triunfo fue clave para mantenerse sexto en la tabla de posiciones, los reflectores se los llevó Marlon Torres, quien tiró un duro dardo a la prensa en declaraciones posteriores al juego.

"Hoy si no hay nadie, ¿Cómo la ves?", le dice Torres a su entrenador Lucas González, segundos antes de iniciar la comparecencia ante los medios. El DT de los 'Pijaos' respondió a la primera interrogante y después vino la intervención del defensor central con un reclamo por delante. "Primeramente agradecerle a ustedes tres que están aquí. Hoy están ustedes tres apenas, hubiéramos perdido estuviera esto lleno de periodistas. Eso es de resaltar, gracias por venir y por el respaldo", sentenció.

Las declaraciones de Marlon Torres

Remontada sobre el Cali

“Es el primer partido en el que remontamos un resultado que no era favorable para nosotros. Se lo debíamos al profe desde hace rato. Afortunadamente nos repusimos rápido y en el segundo tiempo rematamos el partido. Como dice el profe, nos tocó defenderlo a muerte. Lo hicimos por el equipo y creo que nos merecemos esta linda victoria. Ahora hay que corregir, porque se viene Unión y allá en Santa Marta es difícil. Tienen buenos jugadores y estoy seguro de que el profe armará un gran equipo para competirles.”

Preocupación por ser sustituido al minuto 80

“Esto es más una molestia por desgaste. En gran parte del partido sentía las piernas apretadas. Hice la seña de que ya estaba, pero quería seguir. El profe sabe lo que ha pasado con nosotros en esa distancia; él me quería sacar, pero yo insistí en continuar. Afortunadamente no es nada grave. No siento que deba parar, no quiero hacerlo. Quiero seguir aportando al equipo y me prepararé esta semana para enfrentar a Unión.”

Sobre su gol contra Cali

“La verdad, estoy muy agradecido por el gol, con el equipo y con mis compañeros, porque lo necesitaba. A la hinchada también quiero pedirle disculpas por las situaciones que han pasado; créanme que no han sido de mi agrado. Los errores se han cometido, pero esto es fútbol, y siempre hemos dado la cara. Hoy lo hicimos todos en la cancha. Cuando cometí el error, mis compañeros me dieron una voz de aliento. Creo que esa es una de mis fortalezas: no solo cabecear, sino ir a buscar el balón. Muchas veces les digo: ‘Tírenla adelante, que yo la ataco’. Esa es realmente mi fortaleza, no esperar el balón, sino anticiparme y atacarlo. Y Kevin, afortunadamente, la puso como con la mano y me quedó perfecta.”