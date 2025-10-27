Fue goleador en Millonarios, pero se muere de ganas por jugar en Atlético Nacional

Este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional le propinó una goleada 5-2 a Independiente Medellín en el clásico paisa, válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025. Más allá de la victoria 'verdolaga', la mayor sorpresa se dio por la presencia de un delantero que fue goleador con Millonarios, pero que confesó que se muere de ganas de jugar con el 'verde paisa'.

Se trata de Cristian 'Chicho' Arango, quien en la actualidad milita en el San José Earthquakes de la MLS, en los Estados Unidos. El atacante nunca ha ocultado su fanatismo por Nacional y hasta se dejó ver con la camiseta puesta. "Ganar, esto es a lo que vinimos. Apoyar al equipo, a darle aliento para que pueda vencer, eso es lo que queremos todos los hinchas", dijo de entrada en la previa al encuentro con el DIM.

Por último, en una dinámica en redes sociales, le consultaron si existe la posibilidad de jugar en Nacional. "Eso es lo que más quiero yo, pero todo a su debido tiempo. Por parte de las directivas se ha intentado, pero no se ha podido. Está la esperanza de poder vestirla con la ayuda de Dios", dijo sin tapujos.

Chicho Arango presente en el Clásico Antioqueño y su deseo de jugar en Atlético Nacional 👏🏻@nacionaloficial 🟢 pic.twitter.com/iM7xdty3sG — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) October 27, 2025

Los números de Cristian 'Chicho' Arango

A lo largo de 383 partidos oficiales ha anotado 130 goles y dado 36 asistencias, cifras que confirman su regularidad. Debutó y se formó en Envigado FC (82 partidos, 9 goles, 8 asistencias), y tuvo un paso destacado por Millonarios FC (72 PJ, 27 goles, 6 asistencias). Su explosión en el exterior llegó en la MLS con Los Ángeles FC: 58 encuentros y 35 goles, rendimiento que le abrió puertas en la liga. Actualmente defiende a Real Salt Lake City, donde ha disputado 52 partidos, anotado 25 goles y dado 7 asistencias, manteniendo un alto nivel de eficacia. Además, en la actualidad ha tenido actuaciones notables en San José Earthquakes (31 PJ, 14 goles, 3 asistencias) y experiencias europeas y mexicanas en Valencia Mestalla (26 PJ, 9 goles), Desportivo Aves (23 PJ, 3 goles), CD Tondela (21 PJ, 3 goles) y CF Pachuca (13 PJ, 5 goles).

