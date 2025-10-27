En León no aguantan más los malos resultados; el pedido de los hinchas a James Rodríguez

En el fútbol mexicano la fase del todos contra todos está finalizando y los equipos ya empiezan a sacar las cuentas para clasificar. León se encuentra en crisis, pues se ubica en la casilla 17 con 13 unidades, a cuatro puntos del décimos. Con dos fechas por disputarse, los 'esmeraldas' dependen de un milagro para avanzar a la siguiente fase y el calendario no lo ayuda, ya que le resta enfrentarse al América y Puebla.

James Rodríguez no ha podido marcar mayor diferencia, pese a ser uno de los mejores de la plantilla. En medio de ese oscuro panorama, el club ya se plantea el futuro e incluso en el ambiente se habla de cuáles jugadores deben seguir y quiénes tendrán que empacar maleta y marcharse.

"¿OTRA OPORTUNIDAD? | A dos fechas de concluir el torneo, estaremos viendo los últimos juegos de varios jugadores dentro del Club León De los elementos que se supone marcan diferencia siendo extranjeros... ¿Quién merece continuar en el equipo para el próximo torneo?", fue la pregunta que lanzó 'Territorio Esmeralda', cuenta con gran acogida en los aficionados de 'La Fiera'.

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar y varios respaldaron al '10' colombiano en medio del pobre nivel de la escuadra de Guanajuato. Además, Ismael Díaz, delantero panameño, que ha marcado cinco goles y ha dado una asistencia en 11 encuentros, también fue uno de los que más apoyo recibió.

"James, Díaz y pues párale de contar", sentenció uno de los hinchas. Otros repitieron los nombres y agregaron uno que otro más. "Merece quedarse: James, Ismael, Fonseca", "James, Diaz y Gauthier".

De esta manera se confirma que el cucuteño es uno de los preferidos por los fanáticos de 'La Fiera' y eso que no ha tenido su mejor nivel en el Torneo Clausura, en el que registra tres goles y una asistencia en 12 partidos. Adicionalmente, acumula 807 minutos de juego y una tarjeta amarilla.

Eso si, una cosa es el deseo de los hinchas y otra es la realidad. La prensa mexicana ha comentado en los últimos días que ni el club ni el jugador están interesados en una renovación.