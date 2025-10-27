Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En León no aguantan más los malos resultados; el pedido de los hinchas a James Rodríguez

En León no aguantan más los malos resultados; el pedido de los hinchas a James Rodríguez

Luego de empatar 1-1 con Pumas UNAM, los aficionados de León se hicieron sentir en redes sociales y dieron los nombres de los jugadores que no deben continuar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista colombiano y capitán del Club León, en un partido de la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad