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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional y James Rodríguez armaron la fiesta en el Atanasio; así fue décima fecha de Liga Betplay

Nacional y James Rodríguez armaron la fiesta en el Atanasio; así fue décima fecha de Liga Betplay

La fecha de este fin de semana del fútbol colombiano estuvo marcada por James Rodríguez, un triunfo de Nacional sobre Águilas y el 2-1 de Millonarios sobre Cúcuta.

Por: EFE
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Atlético Nacional le ganó a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, en un juego donde James Rodríguez fue presentado en el 'verdolaga'.
Atlético Nacional le ganó a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, en un juego donde James Rodríguez fue presentado en el 'verdolaga'.
Fotos: Colprensa

Atlético Nacional venció este domingo 2-0 al conjunto de Águilas Doradasen partido de la décima fecha de la liga colombiana, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín hasta donde llegaron miles de hinchas verdolagas para ver la presentación oficial de James Rodríguez como nuevo jugador del club.

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El primer tanto llegó al minuto 68 luego de que el veterano Edwin Cardona convirtiera desde el punto penal al ejecutar el cobro, y sobre el final, al minuto 83, Ian Poveda se encargó de sellar el triunfo tras una anotación que nació de un pase largo del argentino Elías Cabrera desde el área verdolaga.

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El resultado deja a Nacional ubicado en la cuarta posición de la clasificación con 15 puntos, a cinco del líder América, aunque con dos partidos menos en su calendario.

Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Nacional vs. Águilas Doradas, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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Previo al encuentro, el club antioqueño presentó a James Rodríguez como nuevo jugador del equipo, que salió al campo de la mano de sus hijos Salomé y Samuel, en medio de la ovación de miles de hinchas del club que llegaron este domingo al Atanasio.

El también capitán de la Selección Colombia, que no debutó este domingo, compartió un abrazo con David Ospina, quien tuvo un papel especial en la jornada por el homenaje que recibió del club tras su etapa como arquero del equipo.

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Posteriormente, James recibió la camiseta que utilizará en el club y llevará el número 23, una elección que está relacionada con la imposibilidad de modificar la numeración del plantel durante el campeonato.

James Rodríguez en su presentación en Atlético Nacional.
James Rodríguez en su presentación en Atlético Nacional.
Foto: Colprensa

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"De corazón, muchas gracias, espero que podamos tener muchas alegrías juntos y sobre todo muchos títulos. Porque este es un club muy ganador y yo también lo soy", dijo James.

En otros juegos de la fecha diez, Jaguares y Fortaleza empataron a dos tantos el viernes, ese mismo día Santa Fe venció 1-0 al Tolima.

El sábado, Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros, mientras que Boyacá Chicó superó 2-1 al Deportivo Independiente Medellín y Alianza profundizó la crisis del Junior que sigue sin ganar, y lo superó 1-0.

Este domingo, además del juego Nacional frente a Águilas, Deportivo Pereira cayó 1-3 contra Bucaramanga, y más tarde, en el Palogrande, Deportivo Cali se impuso 1-2 a Once Caldas.

Millonarios le ganó al Cúcuta Deportivo en el General Santander.
Millonarios le ganó al Cúcuta Deportivo en el General Santander.
Foto: Colprensa

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Mientras que Millonarios superó 1-2 a Cúcuta Deportivo en el General Santander con goles de Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras.

La décima fecha cerrará este lunes con el juego del líder América de Cali, que recibe en el Pascual Guerrero al Deportivo Pasto.

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