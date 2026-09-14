Así quedó la tabla de posiciones del Brasileirao, tras Flamengo 2-1 Corinthians

Flamengo, con un gol in extremis de Bruno Henrique en el minuto 89, se llevó este domingo una sufrida victoria por 2-1 sobre Corinthians y reconquistó el liderato del 'Brasileirão', con un punto de ventaja sobre Palmeiras.

El conjunto de Río de Janeiro sudó más de lo esperado para imponerse en el Maracaná a un Corinthians plagado de suplentes, en el duelo estelar de la 27ª jornada del Campeonato Brasileño entre los dos equipos más populares del país.

Después de una primera mitad de asedio contra la portería de Hugo Souza, el cuadro local vio la luz en el arranque del segundo tiempo por medio de Lucas Paquetá, que aprovechó un choque entre el guardameta brasileño y el lateral argentino Fabrizio Angileri a la salida de un córner para marcar.

Publicidad

El partido parecía decidido, pero el técnico del 'Timão', el exseleccionador Fernando Diniz, metió a varios titulares en el campo y encontró el empate en una buena jugada entre Breno Bidon, Kaio César y el argentino Rodrigo Garro que culminó Gui Negão en el 78.



El empate le devolvía el liderato al Palmeiras, que el sábado solventó con un 2-0 el clásico paulista contra el São Paulo, con tantos de Murilo y Vitor Roque.

Sin embargo, el 'Mengão', defensor del título nacional, tuvo una reacción de campeón en los últimos minutos y certificó los tres puntos con un cabezazo de Bruno Henrique a centro del delantero argentino Joaquín Freitas, recién llegado a la disciplina rojinegra.

Publicidad

El triunfo deja a Flamengo líder de la clasificación en solitario con 57 puntos, uno más que Palmeiras y 11 por encima del Athletico Paranaense.

Corinthians se queda en tierra de nadie, aunque empieza a mirar de reojo la zona de descenso a la segunda división, de la que ya solo le separan cuatro puntos.

Flamengo, Corinthians y Palmeiras, junto con Fluminense, se jugarán la semana entrante un billete para las semifinales de la Copa Libertadores.

El miércoles, Corinthians recibe a Estudiantes de La Plata tras el 1-1 de la ida en Argentina, mientras que Palmeiras expondrá en la capital ecuatoriana el 1-0 logrado en São Paulo frente a Liga de Quito.

Publicidad

El 'Fla' entrará en escena el jueves, cuando se enfrentará en Río de Janeiro con Independiente del Valle, luego de vencer en Quito por 0-2.

Tabla de posiciones del Brasileirao

Pos Equipo PJ DIF Pts

1 Flamengo 27 +31 57 2 Palmeiras 27 +26 56 3 Athletico Paranaense 27 +10 46 4 Fluminense 27 +6 45 5 Bahia 26 +8 43 6 Cruzeiro 27 0 42 7 Atlético-MG 26 +4 39 8 Coritiba 27 -1 38 9 RB Bragantino 26 +3 36 10 Santos 26 0 35 11 São Paulo 26 +1 33 12 Vitória 27 -12 33 13 Corinthians 27 -1 32 14 Botafogo 26 -3 32 15 Mirassol 27 -11 29 16 Grêmio 26 -7 28 17 Vasco 26 -12 28 18 Internacional 27 -5 28 19 Remo 26 -13 23 20 Chapecoense 26 -24 17