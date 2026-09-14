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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del Brasileirao, tras Flamengo 2-1 Corinthians

Así quedó la tabla de posiciones del Brasileirao, tras Flamengo 2-1 Corinthians

En la Liga de Brasil, Flamengo venció a Corinthians en el Maracaná y volvió al liderato. El colombiano Jorge Carrascal jugó 12 minutos con el 'mengao'.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Flamengo vs. Corinthians.
Flamengo vs. Corinthians.
Getty Images.

Flamengo, con un gol in extremis de Bruno Henrique en el minuto 89, se llevó este domingo una sufrida victoria por 2-1 sobre Corinthians y reconquistó el liderato del 'Brasileirão', con un punto de ventaja sobre Palmeiras.

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El conjunto de Río de Janeiro sudó más de lo esperado para imponerse en el Maracaná a un Corinthians plagado de suplentes, en el duelo estelar de la 27ª jornada del Campeonato Brasileño entre los dos equipos más populares del país.

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Después de una primera mitad de asedio contra la portería de Hugo Souza, el cuadro local vio la luz en el arranque del segundo tiempo por medio de Lucas Paquetá, que aprovechó un choque entre el guardameta brasileño y el lateral argentino Fabrizio Angileri a la salida de un córner para marcar.

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El partido parecía decidido, pero el técnico del 'Timão', el exseleccionador Fernando Diniz, metió a varios titulares en el campo y encontró el empate en una buena jugada entre Breno Bidon, Kaio César y el argentino Rodrigo Garro que culminó Gui Negão en el 78.

El empate le devolvía el liderato al Palmeiras, que el sábado solventó con un 2-0 el clásico paulista contra el São Paulo, con tantos de Murilo y Vitor Roque.

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Sin embargo, el 'Mengão', defensor del título nacional, tuvo una reacción de campeón en los últimos minutos y certificó los tres puntos con un cabezazo de Bruno Henrique a centro del delantero argentino Joaquín Freitas, recién llegado a la disciplina rojinegra.

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El triunfo deja a Flamengo líder de la clasificación en solitario con 57 puntos, uno más que Palmeiras y 11 por encima del Athletico Paranaense.

Corinthians se queda en tierra de nadie, aunque empieza a mirar de reojo la zona de descenso a la segunda división, de la que ya solo le separan cuatro puntos.

Flamengo, Corinthians y Palmeiras, junto con Fluminense, se jugarán la semana entrante un billete para las semifinales de la Copa Libertadores.

El miércoles, Corinthians recibe a Estudiantes de La Plata tras el 1-1 de la ida en Argentina, mientras que Palmeiras expondrá en la capital ecuatoriana el 1-0 logrado en São Paulo frente a Liga de Quito.

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El 'Fla' entrará en escena el jueves, cuando se enfrentará en Río de Janeiro con Independiente del Valle, luego de vencer en Quito por 0-2.

Tabla de posiciones del Brasileirao

PosEquipoPJDIFPts
1Flamengo27+3157
2Palmeiras27+2656
3Athletico Paranaense27+1046
4Fluminense27+645
5Bahia26+843
6Cruzeiro27042
7Atlético-MG26+439
8Coritiba27-138
9RB Bragantino26+336
10Santos26035
11São Paulo26+133
12Vitória27-1233
13Corinthians27-132
14Botafogo26-332
15Mirassol27-1129
16Grêmio26-728
17Vasco26-1228
18Internacional27-528
19Remo26-1323
20Chapecoense26-2417
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