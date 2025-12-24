¿Luis Díaz es el mejor fichaje de la temporada en la Bundesliga?; "Era caro, pero ha sido muy bueno"

La Bundesliga, al igual que la mayoría de las ligas de Europa están en el receso invernal, y por eso en estos días la prensa se ha dedicado a hacer un profundo análisis sobre la primera parte de la temporada. Allí, al evaluar equipos y jugadores, sobresale el nombre del colombiano Luis Díaz, quien ahora mismo es figura del Bayern Múnich.

Díaz Marulanda no la ha tenido nada fácil en Alemania. Desde su llegada ha tenido trabas desde el entorno del conjunto bávaro. Los medios siempre calificaron su fichaje de muy costoso para un Jugador de 27 años.

De hecho en la rueda de prensa de presentación el guajiro fue consciente de ello. "No sé si valgo 75 millones de euros, pero vengo a demostrar por qué me eligieron", sentenció en ese momento.

El tiempo ha pasado y le ha dado la razón tanto a Díaz como al Bayer por su fichaje. 13 goles y siete asistencias en 22 partidos han sido la flamante cuota del extremo desde su llegada.



Ahora, la prensa da crédito de todo lo que ha mostrado en la cancha y hasta se anima a ponerlo como uno de los mejores refuerzos de la Bundesliga. “Luis Díaz es otra opción obvia desde que cambió el Liverpool por el Bayern de Múnich. Era muy caro, pero ha sido muy bueno”, fue la reseñla del portal 'The Athletic'.

Publicidad

Y es que el citado medio se dio a la tarea de analizar a los futbolistas que llegaron en el verano a Alemani y el colombiano resalta al igual que otros nombres como Yan Diomande del Leipzig y Luka Vuskovic del Hamburgo.

Además de su gran destello individual, Díaz ha logrado consolidar un tridente de ataque letal junto al inglés Harry Kane y el francés Michael Olise. Entre ellos se han sabido complementar y en diferentes facetas: con la pelota y dominando, y hasta armando temibles contrataques.

Publicidad

Por lo pronto, 'Lucho' disfruta de unos días de descanso por la navidad y el fin de año, y, luego regresara al club 'bávaro' para retomar acción y culminar la temporada de buena forma y con títulos.