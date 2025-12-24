Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Luis Díaz es el mejor fichaje de la temporada en la Bundesliga?; "Era caro, pero ha sido muy bueno"

¿Luis Díaz es el mejor fichaje de la temporada en la Bundesliga?; "Era caro, pero ha sido muy bueno"

El colombiano Luis Díaz ha tenido un gran inicio de temporada con el Bayern Múnich y ha generado un fuerte cambio de opinión entre la prensa. ¡De criticado fichaje a estelar en Alemania!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich
Foto: X/@FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad