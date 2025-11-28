Miguel Borja ya definió su futuro para 2026: River Plate hizo un anuncio oficial

River Plate anunció la salida de varios referentes, incluidos cuatro integrantes del equipo que conquistó la Copa Libertadores 2018 en Madrid frente a Boca Juniors, además del delantero colombiano Miguel Borja, tras la decisión del DT, Marcelo Gallardo, de depurar el plantel en el final de un año sin títulos.

En sus redes sociales, River le dedicó un posteo a los mediocampistas Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández y Gonzalo "Pity" Martínez y el defensor Milton Casco, a los que no se les renovarán los contratos que vencerán el 31 de diciembre próximo.

"Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario ¡eternamente gracias, Enzo", saludó River a Pérez, el volante central que disputó 279 partidos en el Millonario, incluido uno como arquero ante la baja de sus compañeros por Covid, en un encuentro de la Copa Libertadores 2021.

De Casco destacó que "cierra su ciclo" como futbolista del club de la banda roja "luego de más de diez años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos".



En cuanto a Nacho Fernández, River remarcó que "disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos" con esa camiseta.

Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel! 💪 pic.twitter.com/WhpEsFLHsi — River Plate (@RiverPlate) November 29, 2025

La sequía del goleador

El último de los históricos, que era desde hace tiempo uno de los más relegados en la consideración de Gallardo, es Pity Martínez, del que se destacaron 8 títulos, 37 goles y "una corrida inolvidable", en referencia al tercer gol de River ante Boca (3-1) en Madrid, para definir con el arco vacío en la última jugada de aquella final.

Además de los mencionados, River anunció la salida del colombiano Miguel Borja, quien marcó 62 goles en 159 partidos, en una etapa de mayor a menor del artillero, que se lució durante el ciclo del DT Martín Demichelis, pero decayó notoriamente este año.

Peleado con el gol, Miguel Borja ni siquiera pudo anotar un penal contra Gimnasia y Esgrima en el torneo Clausura, y falló también ante Independiente Rivadavia, en el desempate desde los once metros en la semifinal de la Copa Argentina que marcó la eliminación de River.

Pérez y Fernández se despidieron como titulares en el último partido de River en el año, la caída ante Racing (3-2) en los octavos de final del torneo Clausura, última chance también de ganar en un 2025 muy por debajo de lo imaginado, y con 9 derrotas en sus últimos 13 cotejos.

La debacle también propició que el Millonario esté con un pie afuera de la próxima Libertadores, ya que depende de que su rival Boca o Argentinos Juniors gane el Clausura para llegar a la repesca clasificatoria a la fase de grupos.