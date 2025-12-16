Cómo quedó la tabla de estrellas en Colombia con título de Junior; superó a Cali y Santa Fe

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima disputaron la final del segundo semestre de 2025 en la Liga Betplay con varios objetivos, como avanzar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, ir a la Superliga Colombiana frente a Santa Fe y acomodarse en la lista de clubes con más vueltas olímpicas de Colombia.

Bajo esa luz, los rojiblancos lograron colgar la estrella número 11 en su escudo para así superar al Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, cada uno con 10, y ubicarse en el cuarto lugar de esa clasificación detrás de Atlético Nacional, que tiene 18; Millonarios, que posee 16; y América de Cali, que cuenta con 15.

Entre tanto, Deportes Tolima buscaba su cuarta estrella para así alcanzar al Once Caldas y afianzarse en el top 10, a tan solo 2 conquistas del Independiente Medellín.

Es decir, los ‘pijaos’ querían meterse en el grupo de escuadras grandes y tradicionales de Colombia y dar el salto de calidad para abandonar definitivamente el lote de elencos considerados chicos, lo que por ahora quedó aplazado para otra oportunidad.



¿Cómo quedó la tabla de estrellas en Colombia tras final Junior-Tolima?

Luego de la definición que empezó en Barranquilla y se cerró en Ibagué, la lista quedó de la siguiente manera:



Equipos con más estrellas:

⦁ Atlético Nacional: 18 estrellas

⦁ Millonarios: 16

⦁ América de Cali: 15

⦁ Junior de Barranquilla: 11

⦁ Independiente Santa Fe: 10

⦁ Deportivo Cali: 10

⦁ Independiente Medellín: 6

⦁ Once Caldas: 4

⦁ Deportes Tolima: 3

⦁ Atlético Bucaramanga: 1

⦁ Deportivo Pereira: 1

⦁ Cúcuta Deportivo: 1

⦁ Deportivo Pasto: 1

⦁ Deportes Quindío: 1

⦁ Unión Magdalena: 1

⦁ Boyacá Chicó: 1



Estrellas de Junior de Barranquilla

⦁ Primera: 1977 - subcampeón: Deportivo Cali

⦁ Segunda: 1980 - subcampeón: Deportivo Cali

⦁ Tercera: 1993 - subcampeón: Independiente Medellín

⦁ Cuarta: 1995 - subcampeón: América de Cali

⦁ Quinta: 2004-II - subcampeón: Atletico Nacional

⦁ Sexta: 2010-I - subcampeón: Equidad

⦁ Séptima: 2011-II - subcampeón: Once Caldas

⦁ Octava: 2018-II - subcampeón: Independiente Medellín

⦁ Novena: 2019_I - subcampeón: Deportivo Pasto

⦁ Décima: 2023-II - subcampeón: Independiente Medellín

⦁ Onceava: 2025-II - subcampeón: Deportes Tolima