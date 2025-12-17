Vea el gol del PSG vs. Flamengo, en la final de la Copa Intercontinental; Jorge Carrascal se lamenta

Este miércoles 17 de diciembre, el PSG se midió contra Flamengo en territorio catarí, por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa Intercontinental.

No obstante, pese a la presencia de Jorge Carrascal en cancha y todas las 'figurotas' del cuadro 'mengao'; los brasileños nunca pudieron encontrarse en el encuentro, que dominó con amplia ventaja durante la mayor parte de los primeros 45 minutos.

Y justamente, frente a ese gran dominio y superioridad, a los 37 de juego Khvicha Kvaratskhelia apareció con un sutil toque para sentenciar el 1-0 a favor de los parisinos.



Vea el gol del PSG vs. Flamengo, HOY: