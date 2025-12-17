Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol del PSG vs. Flamengo, en la final de la Copa Intercontinental; Jorge Carrascal se lamenta

Vea el gol del PSG vs. Flamengo, en la final de la Copa Intercontinental; Jorge Carrascal se lamenta

Tras varios intentos en el área brasileña, el cuadro parisino anotó por medio de Khvicha Kvaratskhelia, quien solo tuvo que empujar la pelota para decretar el 1-0 parcial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores del PSG formados, para duelo contra Flamengo en la Copa Intercontinental.
Jugadores del PSG formados, para duelo contra Flamengo en la Copa Intercontinental.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad