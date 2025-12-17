Vea el gol del PSG vs. Flamengo, en la final de la Copa Intercontinental; Jorge Carrascal se lamenta

Publicidad
Este miércoles 17 de diciembre, el PSG se midió contra Flamengo en territorio catarí, por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa Intercontinental.
No obstante, pese a la presencia de Jorge Carrascal en cancha y todas las 'figurotas' del cuadro 'mengao'; los brasileños nunca pudieron encontrarse en el encuentro, que dominó con amplia ventaja durante la mayor parte de los primeros 45 minutos.
Y justamente, frente a ese gran dominio y superioridad, a los 37 de juego Khvicha Kvaratskhelia apareció con un sutil toque para sentenciar el 1-0 a favor de los parisinos.
¡GOOOL DE PSG!— DSPORTS (@DSports) December 17, 2025
Rossi no llegó a desviar el centro de Doué y Kvaratskhelia puso el 1-0 ante Flamengo.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/HFRPcxPj6x