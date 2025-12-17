Jorge Carrascal sigue más vivo que nunca; polémico gol anulado en el PSG vs. Flamengo

Este miércoles 17 de diciembre, Flamengo se enfrentó con PSG por el duelo correspondiente a la gran final de la Copa Intercontinental, que actualmente se está disputando en territorio catarí. Y como era de esperarse, para este juego, Jorge Carrascal apareció dentro del once inicial del conjunto 'mengao'.

No obstante, en tan solo siete minutos de partido, hubo una acción que se robó todos los reflectores y opiniones arbitrales en el mundo. Y es que, tras un pase hacia atrás, buscando jugar con el guardameta Rossi; en Flamengo entraron en confusión con un pase que complicó todo.

En su afán de evitar regalar el balón en el área propia, el arquero Rossi salió del arco para rechazar esa pelota. Sin embargo, con lo que no contaba el golero de Flamengo, es que la defensa también se había acercado a sacar la pelota de zona prohibida.



Entre el afán , el desespero y el desorden, sin querer, le dejaron la pelota a Fabián Ruiz, quien, de frente al arco y sin arquero, solo tuvo que empujar la pelota para sellar el 1-0.

Publicidad

No obstante, los festejos duraron muy poco, pues el juez central anuló el gol, tras un llamado del VAR, que dejó 'fríos' a todos con las cámaras de la transmisión, pues se había obviado el hecho que, antes de que Rossi rechzara el balón, el esférico ya había salido del campo; por esta razón, el gol se invalidó y se dio tiro de esquina a favor del PSG.

¡DE LO QUE SE SALVÓ FLAMENGO!



Una mala salida de Rossi derivó en el gol de Fabián Ruiz, pero tras la revisión se observó que la pelota había salido al tiro de esquina.#FIFAIntercontinentalCupEnDSPORTS pic.twitter.com/bIxVGLDSP3 — DSPORTS (@DSports) December 17, 2025