Se arma el Deportivo Cali, listo otro jugador más de los que pidió Alberto Gamero para 2026

El Deportivo Cali modelo 2026 está tomando forma. El conjunto 'azucarero' quiere retomar el protagonismo en el fútbol colombiano, y para ello, le apuesta al talento en cada una de sus líneas; uno de los jugadores que pidió Alberto Gamero ya está listo.

A través de un boletín en sus distintas plataformas sociales, el verde del Valle del Cauca precisó que llegó a un acuerdo con una de las revelaciones de la Liga BetPlay II-2025: Ronaldo Pájaro, quien actuó para Fortaleza CEIF.

Deportivo Cali festejando triunfo por Liga BetPlay. Foto: X del Cali.

De entrada en el comunicado se leyó que "Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el club Fortaleza CElF y con el jugador Ronaldo Pájaro para su transferencia definitiva a la institución".



Ronaldo Pájaro en uno de los compromisos con Fortaleza en la Liga II-2025. Colprensa

Pájaro, oriundo del municipio de Arjona (Bolívar) y de 23 años, era uno de los prospectos y talentos de los populares 'amix', ya que hizo todo el proceso formativo en sus divisiones menores hasta convertirse en capitán del cuadro bogotano.

Eso sí, desde la escuadra 'verdiblanco' expresaron que "este principio de acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes, los cuales se llevarán a cabo conforme a los procedimientos habituales establecidos por el club. En caso de que dichos procesos se desarrollen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali".

El 'pivote' arjonero también había sido vinculado con Once Caldas y Millonarios, por lo que el 'azucarero' le ganó la 'pulseada' a estos clubes que le estaban haciendo seguimiento.

📄 COMUNICADO OFICIAL



Deportivo Cali alcanzó un principio de acuerdo con Fortaleza y con el jugador Ronaldo Pájaro para la vinculación del futbolista a nuestra institución. pic.twitter.com/fnv41zn9cI — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 17, 2025

Hay que agregar que además de este preacuerdo con Pájaro, el Deportivo Cali anunció que también llegó a un convenio con Juan Ignacio Dinenno, quien fuese el goleador del club en 2019 y formó una gran dupla en el frente de ataque con su compatriota, Agustín Palavecino y quien en la actualidad milita en el fútbol mexicano con Necaxa.

De otro lado, entre los futbolistas que no seguirán bajo el proceso de Alberto Gamero para el 2026 es Yeison Gordillo. El experimentado centrocampista y el club no llegaron a un acuerdo para su continuidad.