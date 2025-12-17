Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se arma el Deportivo Cali, listo otro jugador más de los que pidió Alberto Gamero para 2026

Se arma el Deportivo Cali, listo otro jugador más de los que pidió Alberto Gamero para 2026

Desde el Deportivo Cali anunciaron a un futbolista que fue de las revelaciones de la Liga BetPlay II-2025, ganándole el pulso a otros clubes que tenían la intención de contratarlo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2025.
Deportivo Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad